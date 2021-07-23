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AKP’deki Kavga Mehmet Metiner’in Sözleriyle Ortaya Çıktı!

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AKP’deki Kavga Mehmet Metiner’in Sözleriyle Ortaya Çıktı!
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23 Temmuz 2021 - 11:06
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Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Mehmet Metiner’in 20 Temmuz 2021 tarihli yazısını değerlendirerek “AKP’de uzun zamandır yaşanan kavganın bir dışavurumu” dedi.

AKP'deki Kavga Mehmet Metiner'in Sözleriyle Ortaya Çıktı!

Erkin’in bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle oldu:

Tarih 20 Haziran 2021… Antalya’da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti mensuplarına uyarıda bulundu. Erdoğan şu cümleleri kurdu: “Bu davanın mensupları birbiri aleyhine konuşmaz. Birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bırakın gidenler gitsin, umursamayın.”

Tarih 18 Temmuz 2021… Erdoğan Erzurum’da konuştu: “Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak yok. Kibir, böbürlenme, vatandaşla arasına duvarlar örme bize yakışmaz. Hele millete rağmen hareket etme kesinlikle söz konusu olamaz. Bu harekette genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse il başkanının, vekilin sorumluluğu da büyük…”

Tarih 20 Temmuz 2021… Yenişafak yazarı ve AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, Erdoğan’ın Erzurum’da yaptığı konuşmayı analiz etti ve köşesinde şöyle dedi: “… AK Parti’de her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme sorunu var… Milletin acil bir sorunu için şahsi cep telefonlarından aranıp not bırakıldığı halde tenezzül edip bir türlü dönüş yapmayan bakanlarımız ve yöneticilerimiz de var…”

Aslında AKP içerisinde uzun zamandır yaşanan rahatsızlığı dışa vurumu Erdoğan ve Metiner’in cümlelerinde gizli. Çünkü…

Yalansalar bile… Milli Görüş geleneğinden gelenler yani “1994 Ruhu”na dönüş isteyenler, güvenlikçi politikaları savunanlar, 2002’de kurulan partinin fabrika ayarlarına dönmesini isteyenler, yeniden açılım ve liberal ittifakı savunanlar kapalı kapılar ardında savaş veriyor! Erdoğan yoksa “Birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz” cümlesini kursun ki?  Ya da Mehmet Metiner, “Tenezzül edip bir türlü dönüş yapmayan bakanlarımız ve yöneticilerimiz de var” desin.

Kesin olan da şu: Ülkeyi 19 yıldır yöneten iktidar sorunun neden kaynakladığını biliyor. En iyi bilen de Erdoğan! Partinin tutkalı olan da o! Aklıma İbn Haldun Külliyesi’ni açılışı geldi…

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