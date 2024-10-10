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İstanbul’da tehdit notu gönderdikleri iş yerini kurşunladılar

İstanbul’da tehdit notu gönderdikleri iş yerini kurşunladılar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2024 - 10:39

Bağcılar’da bir iş yerine tehdit notu gönderen saldırganların, sabah saatlerinde aynı iş yerini kurşunladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tehdit notunun bir çocuk tarafından bırakıldığı ortaya çıktı.

İstanbul sabah saatlerinde silah sesleri ile inledi…

Uzun süredir esnafı rahatsız eden haraç çetesi, tekrar ortaya çıktı.

Bu defa adres, saldırıların yoğun olarak yaşandığı Bağcılar oldu.

ağcılar’da Meydan Çarşı Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin önüne gelen çocuk, buradaki çalışanlara ‘Abimizin selamı var. Sizden haber bekliyor, cevap verin’ yazılı not bıraktı.

TEHDİT NOTU GÖNDERDİLER

Çalışanlar bu notu, iş yeri sahibi Muhammet Özdemir’e iletti ancak Özdemir o notu dikkate almadı.

Bir süre sonra mağazaya ait cep telefonuna mesaj gönderildi. Mesajda tehdit yazıları ve ‘Casperler’ notu iletildi.

İş yeri sahibi mesajla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Dün sabaha karşı mağazanın önüne gelen yüzü maskeli şüpheli, tabancayla iş yerine peş peşe ateş ederken saldırıyı da cep telefonuyla kaydetti.

Mağazaya 4 el ateş eden kişi, silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Haber verilmesiyle iş yerine gelen Muhammet Özdemir, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, iş yerinde incelemelerde bulunduktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mağazaya gelen bir çocuğun çalışanlara not verip ayrılması ve yüzü maskeli bir kişinin iş yerinin önüne gelerek, hem silahlı saldırı düzenlemesi ve bu saldırıyı cep telefonuyla kaydetmesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

‘ÇALIŞANLAR ŞAKA ZANNETMİŞ’

İş yeri sahibi Muhammet Özdemir, “2019 yılından beri Bağcılar’da mağaza sektöründe hizmet vermekteyiz. Daha önce başımıza gelmeyen bir olayla karşı karşıya kaldık. Cenaze nedeniyle il dışındayken mağazama bir kağıt bırakılmış. Çalışanlarım bana bilgi vermemişler. Çalışanlar şaka olduğunu zannetmişler.

Bir gün sonra mağazanın Whatsapp numarasına şahsım adına onları aramam gerektiği mesaj atılıyor. Casperler adlı çetenin bana ulaşmak istediğini öğrendim. Bunun üzerine hemen İstanbul’a gelip karakola şikayetçi oldum.

“YALNIZ BIRAKILMAK İSTEMİYORUM”

Polislere durumu en ince ayrıntısına kadar izah ettim. Can güvenliğimin olmadığını ve malıma zarar verilebileceğini ilettim. Bu çete 10’uncu ayın 9’unda dükkanımı taramış. İş yerimin kurşunlandığını site yönetiminden öğrendim. İş yerime geldiğimde mağazamın tarandığını gördüm. Tekrar karakola gittim.

Herhangi bir can güvenliğim yok, devletimizden destek istiyorum. Yetkililerin bu konuya müdahil olmasını istiyorum. Çarşıdaki esnaflar da bu durumdan muzdarip. Bu bölgede bu olaylar yaşanıyor. Bugün benim başıma geldi. Yarın başka esnafların da başına gelebilecek bir durum. Yalnız bırakılmak istemiyorum’’ diye

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