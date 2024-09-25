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ABD başkanlık yarışında son anket! Trump ve Harris arasındaki fark 1’e düştü

ABD başkanlık yarışında son anket! Trump ve Harris arasındaki fark 1’e düştü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Eylül 2024 - 14:46

ABD’de yapılan son ankete göre, başkanlık seçiminde Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump sadece 1 puan farkla yarışa başa baş devam ediyor.

ABD’de 5 Kasım’da düzenlenecek başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor..

Donald Trump’a yönelik suikast girişimi, Başkan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi gibi küresel etkiler yapan olaylarla daha da heyecan kazanan yarışta anketler de peş peşe geliyor..

CNN’in SSRS ile 19-22 Eylül tarihlerinde telefonla ve çevrim içi olarak ülke genelinde 2 bin 74 kayıtlı seçmenle yaptığı son anket, Kamala Harris ile Donald Trump’ın seçmen nezdindeki son durumunu ortaya koydu.

FARK 1’E DÜŞTÜ

Ankete göre, Harris yüzde 48 düzeyinde oy alırken, Trump yüzde 47 ile rakibini çok az farkla takip ediyor.

Liberteryen aday Chase Oliver’ın yüzde 2 civarında oy aldığı ankete göre, Yeşil Parti adayı Jill Stein de yüzde 1 ile son sırada yer aldı.

BEYAZ ERKEKLERİN YÜZDE 58’İ TRUMP DİYOR

Ankete katılan beyaz erkeklerin yüzde 58’i Trump’a, yüzde 35’i Harris’e oy vereceklerini dile getirirken, beyaz kadınların yüzde 50’si Trump’ı, yüzde 47’si Harris’i destekleyeceğini belirtti.

30 yaş altı seçmenler arasında ise Harris’in yüzde 38’e karşı yüzde 55 net üstünlüğü bulunuyor. Benzer şekilde siyasi seçmenler arasında da Harris’e destek oranı yüzde 79’a ulaşırken, Trump’a destek yüzde 16 seviyesinde kaldı.

LATİN AMERİKALI SEÇMENLER İSE HARRIS DİYOR

Latin Amerika kökenli seçmenler arasında da Trump’ın yüzde 40 oyuna karşılık Harris yüzde 59 oy oranına ulaşıyor.

Ankette yer alan bir diğer bölümde ise başkan adaylarının politika ve söylemlerinde ne kadar “aşırı” olduğu sorusu sorulurken, katılımcıların yüzde 54’ü Trump’ı “fazla aşırı” bulduğunu belirtti. Bu oran, aynı soruda Harris için yüzde 42 olarak kaydedildi.

EKONOMİ VE GÖÇMENLER KONUSUNDA TRUMP’A GÜVEN YÜZDE 50

ABD’deki ana başlıklardan ekonomi konusunda Harris’ten (yüzde 39) çok Trump’a (yüzde 50) güvenen seçmenler, göçmenler konusunda da Harris’e yüzde 35, Trump’a yüzde 49 destek verdi.

Dış politika başlığında ise Harris’e güvendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 40’ta kalırken, aynı başlıkta Trump’a güvenenlerin oranı yüzde 47’yi buldu.

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