TRUMP’TAN HARRIS DESTEKÇİSİ ÜNLÜLERE SERT ÇIKIŞ

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Kamala Harris’i destekleyen dünyaca ünlü sanatçılar hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Harris’in seçim kampanyalarında aktif olarak yer alan Beyoncé, Bruce Springsteen, Bono ve Oprah Winfrey’in, yasadışı yollardan kampanyaya mali katkı sağladığını iddia eden Trump, bu isimler hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

TRUMP: “HARRIS’E DESTEK ADINA MİLYONLARCA DOLAR ÖDENDİ”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanatçıların seçim mitinglerinde yalnızca görünerek para aldığını ve bunun yasadışı bir kampanya desteği olduğunu öne sürdü:

“Kamala Harris, Bruce Springsteen’e ne kadar ödedi? Gerçekten destekliyorsa neden para aldı? Bu, açık bir şekilde yasadışı bir kampanya katkısıdır.”

Trump, Harris’in kampanyası sırasında Beyoncé’nin sadece sahneye çıkması karşılığında 11 milyon dolar aldığını iddia etti ve herhangi bir performans sergilemediği için yuhalandığını söyledi.

ÜNLÜ SANATÇILARA SERT SÖZLER

Trump, Harris’e destek veren diğer isimler olan Oprah Winfrey ve Bono için de şu sözleri kullandı:

“Peki Beyoncé dışında Oprah ve Bono’ya ne kadar ödendi? Bunlar halktan gizlenemez. Bu kampanyaların şeffaf olması gerekiyor. Kamuoyuna açıklama yapmaları şart.”

“SEÇİM DOLANDIRICILIĞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Trump açıklamasında, bu olayın yalnızca kamuoyu önünde değil, yasal olarak da soruşturulması gerektiğini belirtti:

“Demokratlar ve Kamala Harris, bu isimlere yasadışı yollarla milyonlarca dolar ödeyerek en üst düzeyde seçim dolandırıcılığına imza atıyor. Bu kişilerin ifadeleri alınmalı ve bu iddialar derinlemesine araştırılmalı.”

KAMPANYA KATKILARI ABD’DE YASAL SINIRLARLA DENETLENİYOR

ABD yasalarına göre, seçim kampanyalarına yapılan mali katkılar şeffaf şekilde bildirilmek zorunda. Trump’ın iddiaları, bu kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle büyük yankı uyandırırken, Beyaz Saray ve Harris cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.