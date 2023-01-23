Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

ABD basını yazdı: Beyaz Saray’da panik… Biden’dan flaş karar!

ABD basını yazdı: Beyaz Saray’da panik… Biden’dan flaş karar!
1 views
23 Ocak 2023 - 14:57

ABD Başkanı Biden’ın başı evinden ve ofisinden çıkan belgeler ile dertte. ABD’nin bir numaralı maddesini konumundaki kriz derinleşirken Biden’dan flaş bir karar geldi.

ABD’de gündem Başkan Joe Biden… ABD’nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden’ın başı haftalardır gizli belgeler ile dertte.

Eleştirilerin hedefindeki isim olan Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi gizli belgenin daha bulunmasının yankıları sürerken New York Post’tan dikkat çeken bir iddia geldi.

Bu gelişmeyi birinci manşetinden ‘Panik vakti’ başlığı ile okurlarına sunan gazete ‘Joe Biden panikliyor’ yorumunda bulundu.

‘Biden’ın Başsavcısı Merrick Garland, Biden’ı soruşturması için özel bir yetkili atama cüretinde bulundu’ denilen haberde Biden’ın içine düştüğü durum için şu ifadelere yer verildi;

‘Biden geçen hafta Kaliforniya’da köşeye sıkıştırılmış bir fare gibi göründü.’

Beyaz Saray’daki panik havası ülkenin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam edereken Biden’ın en yakınındaki isim için karar verildi.

 

ABD basını yazdı: Beyaz Sarayda panik... Bidendan flaş karar

 

BIDEN KLAIN’İN YERİNE GETİRECEĞİ İSMİ BELİRLEDİ

HuffPost’un haberine göre, Biden’ın şu anki Özel Kalem Müdürü Ron Klain, önümüzdeki haftalarda görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Aynı habere göre, Biden, Klain’den boşalacak koltuğu Jeff Zients’e emanet edecek

BEYAZ SARAY’DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söylemişti.

Biden’ın kendi ekibi tarafından yapılan aramada, kütüphanede bulunduğu söylenen 6 sayfalık evrak derhal ulusal arşivlere iade edildi. Bu üçüncü keşifteki evraklar da Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden kalma.

Başkanın özel danışmanı Richard Sauber ise belgeler bulunur bulunmaz Biden’ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizmişti.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı’nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Biden, geçtiğimiz dönemde konutundan gizli belge çıkan Trump’ı sorumsuzlukla suçlamıştı.

Şimdi ABD bunun bir sorumsuzluk mu yoksa unutkanlık nedeniyle mi yaşandığını tartışıyor.

TRUMP ‘BUNAK’ DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden’ın sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu olmuştu.

Eski Başkan Donald Trump Biden’a seçim kampanyasında ‘bunak’ demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Açık Mikrofun’un yeni davetlisi Kılıçdaroğlu olduAçık Mikrofun’un yeni davetlisi Kılıçdaroğlu oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan İsveç adımı… Provokasyona karşı mahkemelere başvurulacakDiyanet İşleri Başkanlığı’ndan İsveç adımı… Provokasyona karşı mahkemelere başvurulacak
Macron’a soğuk duş… Fransız liderin ilk açıklaması geldiMacron’a soğuk duş… Fransız liderin ilk açıklaması geldi
Son dakika… Şehidin kanı yerde kalmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika… Şehidin kanı yerde kalmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
6’lı masanın adayı kim olacak? Mansur Yavaş’tan dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması6’lı masanın adayı kim olacak? Mansur Yavaş’tan dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK 2023 Pazartesi || Bugün tv’de ne var?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En büyük korku gerçek oluyor… Putin ilk adımı attı, Ukrayna alarma geçti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD basını yazdı: Beyaz Saray’da panik… Biden’dan flaş karar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altın fiyatları Fed’e odaklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul barajlarında son durum!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SAHNEDE İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEM
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu! Bu 3 burç para içinde yüzecek: O tarihte zengin olacak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’li Bülent Turan’dan CNN Türk’te önemli seçim tarihi açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bazı siyasetçileri tebrik etme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fazıl Say, ‘Bıktım’ deyip yerden yere vurdu! ‘Böyle Şahmaran mı olur ulan…’
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti’li Bülent Turan’dan CNN Türk’te önemli seçim tarihi açıklamasıOcak 23, 2023-2:12 pm
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde için 6 milyon Euro’luk teklifOcak 23, 2023-10:46 am
Al Nassr’da Talisca atıyor, Ronaldo ‘şimdilik’ bakıyor!Ocak 23, 2023-10:41 am
Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı…Ocak 23, 2023-10:36 am
Tüketici güven endeksi yükseldiOcak 23, 2023-10:24 am
Ordu’da MHP’li İlçe Başkanı Emilli istifasını zehir zemberek sözlerle duyurdu: ‘Bizi eziyorlar’Ocak 19, 2023-4:22 pm
Ukrayna’da binanın üzerine helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldüOcak 18, 2023-5:29 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !