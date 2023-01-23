ABD basını yazdı: Beyaz Saray’da panik… Biden’dan flaş karar!

ABD Başkanı Biden’ın başı evinden ve ofisinden çıkan belgeler ile dertte. ABD’nin bir numaralı maddesini konumundaki kriz derinleşirken Biden’dan flaş bir karar geldi.

ABD’de gündem Başkan Joe Biden… ABD’nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden’ın başı haftalardır gizli belgeler ile dertte.

Eleştirilerin hedefindeki isim olan Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi gizli belgenin daha bulunmasının yankıları sürerken New York Post’tan dikkat çeken bir iddia geldi.

Bu gelişmeyi birinci manşetinden ‘Panik vakti’ başlığı ile okurlarına sunan gazete ‘Joe Biden panikliyor’ yorumunda bulundu.

‘Biden’ın Başsavcısı Merrick Garland, Biden’ı soruşturması için özel bir yetkili atama cüretinde bulundu’ denilen haberde Biden’ın içine düştüğü durum için şu ifadelere yer verildi;

‘Biden geçen hafta Kaliforniya’da köşeye sıkıştırılmış bir fare gibi göründü.’

Beyaz Saray’daki panik havası ülkenin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam edereken Biden’ın en yakınındaki isim için karar verildi.

BIDEN KLAIN’İN YERİNE GETİRECEĞİ İSMİ BELİRLEDİ

HuffPost’un haberine göre, Biden’ın şu anki Özel Kalem Müdürü Ron Klain, önümüzdeki haftalarda görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Aynı habere göre, Biden, Klain’den boşalacak koltuğu Jeff Zients’e emanet edecek

BEYAZ SARAY’DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söylemişti.

Biden’ın kendi ekibi tarafından yapılan aramada, kütüphanede bulunduğu söylenen 6 sayfalık evrak derhal ulusal arşivlere iade edildi. Bu üçüncü keşifteki evraklar da Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden kalma.

Başkanın özel danışmanı Richard Sauber ise belgeler bulunur bulunmaz Biden’ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizmişti.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı’nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Biden, geçtiğimiz dönemde konutundan gizli belge çıkan Trump’ı sorumsuzlukla suçlamıştı.

Şimdi ABD bunun bir sorumsuzluk mu yoksa unutkanlık nedeniyle mi yaşandığını tartışıyor.

TRUMP ‘BUNAK’ DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden’ın sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu olmuştu.

Eski Başkan Donald Trump Biden’a seçim kampanyasında ‘bunak’ demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.