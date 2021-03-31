Tiktok Akımı Can Aldı

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ABD’de 12 yaşındaki bir erkek çocuğu TikTok’taki ‘Blackout Challenge’ adıyla bilinen dayanıklılık meydan okuması sonucu nefessiz kalarak, bilincini kaybetti. Doktorlar çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiğini ve kurtartılmasının mümkün olmadığını söyledi

ABD’nin Colorado eyaletinin Denver kentinde yaşayan 12 yaşındaki erkek çocuğunun TikTok’taki ‘Blackout Challenge’ adıyla bilinen dayanıklılık meydan okuması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

12 yaşındaki Joshua Haileyesus ailesi, çocuklarının Tiktok’ta bir meydan okumayı denediğine, bilincini kaybedinceye kadar kendisini nefessiz bıraktığına inandıklarını söyledi.

Joshua’ın erkek kardeşi, 22 Mart’ta banyo zemininde kardeşini kendinden geçmiş halde bulduğunu söyledi ve “Joshua, meydan okumayı denemek için bir ayakkabı bağı kullanmış. Bu insanların bilinçlerini yitirme noktasına kadar kendilerini boğmalarına neden oluyor.” dedi.

Öte yandan doktorlar Joshua’nın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve kurtarılamayacağını söyledi. Bu anları anlatan baba Zeryihun Haileyesus, “Bana hayatta kalmayacağına, başaramayacağına dair kötü haberi verdiler. Ondan vazgeçmemeleri için biraz daha zaman verip vermeyeceklerini sordum.”

Zeryihun, bağlandığı televizyon programında “O bir savaşçı. Onun kavga ettiğini görebiliyorum. Onun için her gün dua ediyorum” dedi.

12 yaşındaki çocuklarının kurtarılacağına dair hala umutlu olan aile, sosyal medya platformlarının böyle “meydan okumalar”ın trend olmasıyla ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı diğer aileleri uyardı.

TİKTOK’TAN AÇIKLAMA

TikTok yaptığı açıklamada, aileye derin üzüntülerini iletti.

Açıklamada, “TikTok’ta, topluluğumuzun güvenliğini korumaktan daha yüksek bir önceliğe sahip değiliz ve tehlikeli davranışları teşvik eden veya yücelten içerikler kesinlikle yasaktır. Platformumuzda tehlikeli davranışların trend haline gelmesini önlemek için bu paylaşımlar derhal kaldırılır. Ayrıca, insanları potansiyel olarak tehlikeli bir içeriği görmesini veya bunları paylaşmaktan vazgeçirmek için ilgili etiketleri de engelliyoruz” denildi.

Salı günü TikTok’ta #blackoutchallenge için yapılan bir aramada herhangi bir sonuç çıkmadı.

Ayrıca söz konusu ifadenin sitenin kurallarını ihlal eden davranış veya içerikle ilişkili olabileceği uyarısı da belirtildi.