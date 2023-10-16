ABD basını duyurdu! Onlarca ülke, Hamas’ın elindeki rehineler için Türkiye’ye başvurdu

Türkiye, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği baskında Gazze’ye kaçırdığı rehinelerin bırakılması için arabuluculuk çabalarını sürdürürken ABD basını, vatandaşlarını kurtarmaya çalışan çok sayıda ülkenin Türk istihbaratından yardım istediğini aktardı. Wall Street Journal’a konuşan bir Türk yetkili, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle Hamas’la iletişim kurmanın zor olduğunu söyledi.

Filistin ve İsrail arasında patlak veren savaş 9 günü geride bırakırken dünya, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği kanlı baskında Gazze’ye kaçırdığı rehinlerin akıbetini tartışıyor

Aralarında çok sayıda yabancının da olduğu 150’den fazla kişi, Filistinli silahlı gruplar tarafından rehin alındı. Hamas, Gazze’ye saldırılar durmadan elindeki rehinleri bırakmayacağını açıkladı.

ABD’nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal, vatandaşlarını Hamas’ın elinden kurtarmak isteyen çok sayıda ülkenin Türkiye’deki diplomatlara ve istihbarat yetkililerine başvurduğunu yazdı. Birçok ülkenin kapalı kapılar arasında vatandaşlarının bırakılması için büyük çaba sarf ettiği belirtilen haberde, rehine krizinin daha önce görülmemiş uluslararası boyuta ulaştığı vurgulandı.

Yaklaşık 30 ülkeden rehinenin Hamas’ın elinde olduğunu kaydeden kaynaklar, ABD ve müttefiklerinin de Hamas’la temas halindeki Türkiye, Mısır ve Katar’la görüştüğünü aktardı.

‘HAMAS KOMUTANLARI TELEFONLARI AÇMIYOR’

İsrail, rehineler konusunda Hamas’la pazarlığa girmediklerini bildirirken Wall Street Journal’a konuşan bir Mısırlı yetkili, “Hamas’la iletişimi olan her ülke bunu denedi ama telefonlarını açmıyorlar ve onlara ulaşmak imkansız” dedi.

Haberde, Türkiye’nin rehinelerin durumu konusunda Hamas’tan yeterli cevap alamadığı, Gazze’de kaç rehine olduğunun bile tam olarak anlaşılamadığı kaydedildi. Habere göre Hamas, Türkiye’ye gönderdiği mesajda “İsrail, elindeki binlerce Filistinli esiri serbest bırakmadan rehineleri bırakmayacağını” bildirdi.

TÜRK YETKİLİ: BİRÇOK ÜLKE BİZİMLE TEMASTA

Gazeteye konuşan bir Türk istihbarat yetkilisi, “Birçok ülke, özellikle de Batılı ülkeler Ankara’yla temas halinde. Bizden mesajlarını gizlice iletmemizi istiyorlar” diyerek İsrail’in Gazze’ye hava saldırılarının iletişimi zorlaştırdığına dikkat çekti.

Türkiye’nin Hamas’a elindeki yaşlı ve çocukları serbest bırakma çağrısı yaptığını söyleyen yetkili “Şu anda Gazze’deki fiziksel durum müzakereler gibi konular için uygun koşulları sunmuyor” ifadelerini kullandı.

İsrail daha önce Hamas’ın saldırısında bir Türkiye vatandaşının öldüğünü, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirmişti.

Hamas, geçen hafta yaptığı açıklamada 22 rehinenin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldüğünü öne sürmüştü. Gazze’de kontrolü elinde tutan örgüt, rehinelerin güvenli yerlerde ve tünellerde tutulduğunu belirtiyor.