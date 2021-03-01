A Takımı Günay’da Sahne Alacak

A Takımı Günay’da Sahne Alacak

Uzun bir aradan sonra İstanbul’daki Günay restoran tadilatını ve yeni dekoru ile 17-18 Aralıkta İbrahim Tatlıses ile kapılarını açacak. İstanbul da bir çok ünlü ismin sahne aldığı Günay restoranda Bodrum Günay’dan sonra Ankara Günay’ı da açarak eğlence sektörüne büyük damga vurdu. İstanbul şişlide ki ünlü restoranına yeni dekorasyon çalışmasını ünlü mimarlarla yaptıran Günay 17-18 aralık İbrahim Tatlıses , Ebru Gündeş yıl başı gecesinde de süper star Ajda Pekkan sahne alacak.