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A Takımı Günay’da Sahne Alacak

A Takımı Günay’da Sahne Alacak
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08 Aralık 2021 - 15:12

A Takımı Günay’da Sahne Alacak

Ebru Gündeş sahneye döndü: Bir daha hiç ayrılmayalım - Son Dakika Magazin Haberleri

Uzun bir aradan sonra İstanbul’daki Günay restoran tadilatını ve yeni dekoru ile 17-18 Aralıkta İbrahim Tatlıses ile kapılarını açacak. İstanbul da bir çok ünlü ismin sahne aldığı Günay restoranda Bodrum Günay’dan sonra Ankara Günay’ı da açarak eğlence sektörüne büyük damga vurdu. İstanbul şişlide ki ünlü restoranına yeni dekorasyon çalışmasını ünlü mimarlarla yaptıran Günay 17-18 aralık İbrahim Tatlıses , Ebru Gündeş yıl başı gecesinde de süper star Ajda Pekkan sahne alacak.

Altın Kelebek&#39;te İbrahim Tatlıses&#39;e verilen ödüle kadınlar isyan etti. Yıllar önceki videosu yeniden gündeme geldi

Ajda Pekkan&#39;ın Evi

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