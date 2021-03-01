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Dizi setinde Corona virüs şoku!

Dizi setinde Corona virüs şoku!
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08 Aralık 2021 - 14:47

Yasak Elma’nın setinde Corona virüs şoku!

Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın imza attığı fenomen dizi “Yasak Elma”, 5. sezonunda da büyük ilgi görüyor.

Yasak Elma’nın setinde Corona virüs şoku!
 

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre her pazartesi seyirciyi ekran başına toplayan dizinin setinde geçen günlerde korona şoku yaşandığı ortaya çıktı.

Dizinin Kumru’su Biran Damla Yılmaz’ın ateşi yükseldi ve kendisini kötü hisseden oyuncunun yapılan korona test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine sette panik havası esti.

Tüm ekibe test yapıldı.

Başka kimse pozitif çıkmayınca da sette rahat bir nefes alındı.

Biran Damla Yılmaz’ın neredeyse tüm sahneleri çekildiği için de karantina süreci çekimlere yansımadı.

Güzel oyuncunun sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Öte yandan Kumru, Yıldız ve Çağatay’ın yeni oyunlarına sahne olan dizinin yeni bölümünde Çağatay çocuğun kendisine ait olduğunu öğrenecek.

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