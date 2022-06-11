Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi…

“Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmıştı.