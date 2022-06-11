Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi…
Müstehcen görüntülerinin ifşa edilmesinin ardından zor günleri geride bırakan Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu gafıyla yeni filminden ayrılmak zorunda kalmıştı. Projeye veda edince Bekiroğlu kendini sosyal medya paylaşımlarına verdi. Ünlü isim son pozuyla ortalığı kasıp kavurdu.
Şubat 2020 tarihlerinde oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi Can Koçkan’ın tuvalette ve yatak odasındaki müstehcen görüntüleri sosyal medyaya sızdırılmıştı.
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Bir anda sosyal medyanın gündemine dönüşen olay sonrası Aslı Bekiroğlu günlerce konuşulmuştu.
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Siber zorbalıkla karşılaşan Bekiroğlu’na birçok kesimden destek gelmişti.
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Reklam yüzü olduğu marka da Bekiroğlu’nun arkasında olduğu göstermişti.
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Geçirdiği zor günlerin ardından kameralar karşısına geçen Bekiroğlu olayla ilgili sessizliğini bozmuştu.
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Bekiroğlu, “Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim” açıklamasını yapmıştı.
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Bekiroğlu “Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım.” diye konuşmuştu.
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Aslı Bekiroğlu, “Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı.” demişti.
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“Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmıştı.
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İfşa skandalının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Bekiroğlu, Yetiş Zeynep, Aşkım Bahardı ile yeniden seyirciyle buluşmuştu.
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Bekiroğlu, internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili Hasan Can Kaya’nın programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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Aslı Bekiroğlu, “Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor” ifadeleriyle dikkat çekmişti.
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Bunun üzerine Hasan Can Kaya, “Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık” diyerek programda herkesin gülmesine neden olmuştu.
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O açıklamaların ardından Kaya, “Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım” diye Bekiroğlu’na sorunca olanlar olmuştu.
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Bekiroğlu, “Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be” diyerek herkesi güldürmüştü.
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Bekiroğlu, 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sevilen şarkısı Barış Akarsu’nun filmiyle sinemaya dönmeye hazırlanıyordu.
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Ancak Akarsu’nun ölümüne ilişkin verdiği yanıtla tepkilerin odağı haline gelmişti.
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Büyük tepki toplayan Aslı Bekiroğlu, şarkıcının hayatının anlatıldığı filmin kadrosundan ayrıldığını açıkladı.
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“Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?” sorusuna Bekiroğlu şaşırtan bir yanıt vermişti.
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Aslı Bekiroğlu, “Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim” sözleriyle sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
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Tepki çeken açıklamasının ardından Instagram hesabından yayımladığı bir metinle özür dileyen Bekiroğlu, projeden çekildiğini duyurmuştu.
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Projeden çekilmesiyle işsiz kalan Bekiroğlu sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmayı sürdürüyor.
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Cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemine damgasını vuran Bekiroğlu, son paylaşımıyla yaktı geçti.
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Ünlü isim bu defa gömleğinin düğmelerini açtı ve sütyeniyle kamera karşısına geçti.
930 bin takipçisi olan Bekiroğlu’nun o pozuna takipçileri, beğenilerini ve yorumlarını eksik etmedi.
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İşte o poz…
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Bekiroğlu’nun pozuna ateş ve kalp emojileri yağdı.
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Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz aylarda bir erkek arkadaşı ile Asmalımescit’te görüntülenmişti.
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Keyfinin yerinde olduğu gözlenen oyuncu, yaptığı danslarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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Aslı Bekiroğlu sütyen-ceket kombiniyle de beğeni toplamıştı.
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Ünlü isim ceketinin önünü açarak tarzını göstermekten çekinmemişti.
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Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde ise kız arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği mekanda yaptığı dansıyla olay olmuştu.
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Bekiroğlu’nu paylaşan arkadaşı Sercan Yaşar fotoğrafa ‘yanık’ notunu eklemişti.
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Kendini müziğin ritmine kaptıran oyuncu, iç çamaşırsız giydiği hırkasıyla bir an olsun yerinde durmadan dans etmişti.
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Hızını alamayan Bekiroğlu, bir ara sahneye çıkarak şarkı söylemişti.
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Oyuncunun dans ettiği anlar sosyal medyada hızla yayılmıştı.
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Bekiroğlu’na “O kıyafete rağmen frikik vermemiş, helal olsun” yorumları yapılmıştı.
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ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?
1996 yılında doğan genç oyuncu, İstanbul’da hayata gözlerini açmış ve çocukluğundan beri de İstanbul’da yaşıyor.
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İtalyan Lisesi mezunu olan Aslı Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi, beslenme bölümünde eğitimine devam etmektedir.
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Çocuk yaşlarından bu yana oyunculuğa karşı içinde büyük bir istek olan oyuncu, ekran macerasına ilk olarak reklam projeleriyle başladı.
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Sosyal medyada çekip yayınladığı birbirinden eğlenceli videoları, Twitter ve Instagram’da paylaşımlarıyla ise dikkatleri üzerine çekti.
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‘Beni Böyle Sev’, ‘Mutluluk’ dizilerinde de yer alan Aslı Bekiroğlu, Gülümse Yeter isimli dizide Yasemin karakterine hayat verdi.
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