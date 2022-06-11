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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi…

Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi…
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11 Haziran 2022 - 14:50

Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi…

Müstehcen görüntülerinin ifşa edilmesinin ardından zor günleri geride bırakan Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu gafıyla yeni filminden ayrılmak zorunda kalmıştı. Projeye veda edince Bekiroğlu kendini sosyal medya paylaşımlarına verdi. Ünlü isim son pozuyla ortalığı kasıp kavurdu.

Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 1

Şubat 2020 tarihlerinde oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi Can Koçkan’ın tuvalette ve yatak odasındaki müstehcen görüntüleri sosyal medyaya sızdırılmıştı.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 2

Bir anda sosyal medyanın gündemine dönüşen olay sonrası Aslı Bekiroğlu günlerce konuşulmuştu.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 3

Siber zorbalıkla karşılaşan Bekiroğlu’na birçok kesimden destek gelmişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 4

Reklam yüzü olduğu marka da Bekiroğlu’nun arkasında olduğu göstermişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 5

Geçirdiği zor günlerin ardından kameralar karşısına geçen Bekiroğlu olayla ilgili sessizliğini bozmuştu.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 6

Bekiroğlu, “Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim” açıklamasını yapmıştı.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 7

Bekiroğlu “Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım.” diye konuşmuştu.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 8

Aslı Bekiroğlu, “Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı.” demişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 9

“Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmıştı.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 10

İfşa skandalının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Bekiroğlu, Yetiş Zeynep, Aşkım Bahardı ile yeniden seyirciyle buluşmuştu.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 11

  Bekiroğlu, internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili Hasan Can Kaya’nın programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 12

Aslı Bekiroğlu, “Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 13

Bunun üzerine Hasan Can Kaya, “Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık” diyerek programda herkesin gülmesine neden olmuştu.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 14

O açıklamaların ardından Kaya, “Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım” diye Bekiroğlu’na sorunca olanlar olmuştu.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 15

 Bekiroğlu, “Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be” diyerek herkesi güldürmüştü.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 16

Bekiroğlu, 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sevilen şarkısı Barış Akarsu’nun filmiyle sinemaya dönmeye hazırlanıyordu.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 17

Ancak Akarsu’nun ölümüne ilişkin verdiği yanıtla tepkilerin odağı haline gelmişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 18

Büyük tepki toplayan Aslı Bekiroğlu, şarkıcının hayatının anlatıldığı filmin kadrosundan ayrıldığını açıkladı.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 19

“Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?” sorusuna Bekiroğlu şaşırtan bir yanıt vermişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 20

Aslı Bekiroğlu, “Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim” sözleriyle sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 21

Tepki çeken açıklamasının ardından Instagram hesabından yayımladığı bir metinle özür dileyen Bekiroğlu, projeden çekildiğini duyurmuştu.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 22

Projeden çekilmesiyle işsiz kalan Bekiroğlu sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmayı sürdürüyor.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 23

Cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemine damgasını vuran Bekiroğlu, son paylaşımıyla yaktı geçti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 24

Ünlü isim bu defa gömleğinin düğmelerini açtı ve sütyeniyle kamera karşısına geçti.

930 bin takipçisi olan Bekiroğlu’nun o pozuna takipçileri, beğenilerini ve yorumlarını eksik etmedi.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 25

İşte o poz…

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 26

Bekiroğlu’nun pozuna ateş ve kalp emojileri yağdı.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 27

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz aylarda bir erkek arkadaşı ile Asmalımescit’te görüntülenmişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 28

Keyfinin yerinde olduğu gözlenen oyuncu, yaptığı danslarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 29

Aslı Bekiroğlu sütyen-ceket kombiniyle de beğeni toplamıştı.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 30

Ünlü isim ceketinin önünü açarak tarzını göstermekten çekinmemişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 31

Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde ise kız arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği mekanda yaptığı dansıyla olay olmuştu.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 32

 Bekiroğlu’nu paylaşan arkadaşı Sercan Yaşar fotoğrafa ‘yanık’ notunu eklemişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 33

Kendini müziğin ritmine kaptıran oyuncu, iç çamaşırsız giydiği hırkasıyla bir an olsun yerinde durmadan dans etmişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 34

Hızını alamayan Bekiroğlu, bir ara sahneye çıkarak şarkı söylemişti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 35

Oyuncunun dans ettiği anlar sosyal medyada hızla yayılmıştı.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 36

Bekiroğlu’na “O kıyafete rağmen frikik vermemiş, helal olsun” yorumları yapılmıştı.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 37

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

1996 yılında doğan genç oyuncu, İstanbul’da hayata gözlerini açmış ve çocukluğundan beri de İstanbul’da yaşıyor.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 38

İtalyan Lisesi mezunu olan Aslı Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi, beslenme bölümünde eğitimine devam etmektedir.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 39

Çocuk yaşlarından bu yana oyunculuğa karşı içinde büyük bir istek olan oyuncu, ekran macerasına ilk olarak reklam projeleriyle başladı.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 40

Sosyal medyada çekip yayınladığı birbirinden eğlenceli videoları, Twitter ve Instagram’da paylaşımlarıyla ise dikkatleri üzerine çekti.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 41

‘Beni Böyle Sev’, ‘Mutluluk’ dizilerinde de yer alan Aslı Bekiroğlu,  Gülümse Yeter isimli dizide Yasemin karakterine hayat verdi.

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 42

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 43

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 44

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 45

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 46

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Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 47

Müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi… - Sayfa 104

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