900 milyar dolara mal olan yasak!

İran Cep Telefonu İhracatçıları Derneği Başkanı Abdulmehdi Esedi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) yaptığı açıklamada, iPhone 14 ve 15 modellerinin resmi olarak kayıt edilememesinin ülkeye büyük mali zarar verdiğini belirtti.

Esedi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yeni hükümetinin bu yasağı kaldırmaması durumunda zararın gelecek yıl 1,3 milyar dolara çıkabileceği uyarısında bulundu. Esedi, “Son iki yılda iPhone ithalatının yasaklanması, ülkenin döviz kaynaklarının yönetilmesinde başarısızlığa neden oldu ve yaklaşık 900 milyon dolarlık dövizin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmasına yol açtı.” dedi.

İletişim Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı’nın yasağın kaldırılması için çalışmalar yürüttüğüne dair bilgiler olduğunu da ekledi. Resmi olmayan verilere göre, İran’ın cep telefonu ithalatının üçte birinden fazlasını iPhone’lar oluşturuyor. Ancak, iPhone 14 ve 15 modellerinin ithalatı ve kaydedilmesi yasak kapsamında bulunuyor.

Apple, ürünlerinin İran’da satışını yasaklamış olmasına rağmen, bu markanın telefonları İranlılar arasında en popüler cihazlardan biri olmaya devam ediyor.