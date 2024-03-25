81 ilin tamamında yasaklanacak! Yastık altında altın birikimi yapanlar dikkat

Ekonomist İslam Memiş, rekor kıran gram altın hakkında kritik uyarılarda bulunurken bir altın türünün üretiminin yasaklanacağını açıkladı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın dün yaptığı açıklamaların ardından uluslararası piyasalarda altın fiyatları rekor seviyelere yükseliyor. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gün içinde aldığı 500 baz puanlık faiz artışı kararıyla dolar ve altın fiyatlarındaki ateşi bir nebze olsun söndürmüş oldu.

Ekonomistler, ABD’nin yaz aylarında faiz indirimi yapmasıyla birlikte altın fiyatlarında yeni rekorlar bekliyor. Altın, her dönem için yatırımcıların “güvenli limanı” olarak görülse de, sektörde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Piyasaların dikkatle izlediği ve aynı zamanda bir kuyumcu dükkanı işleten ekonomist İslam Memiş, geçtiğimiz yıl alınan altın ithalatı ve üretimine yönelik kısıtlama kararlarına bir yenisi ekleneceğini belirtti.

Memiş, çok yakında gram altın üretiminin yasaklanacağını öne sürdü. Geçtiğimiz yıl başlatılan altın işlemlerine yönelik kısıtlamaların devam edeceğini dile getiren Memiş, 2023’te çeyrek ve yarım gram altın üretiminin durdurulacağını, 2024 yılında ise 22 ayarlık gram altınların üretiminin durdurulacağını açıkladı.

Sektör içinden aldığı duyumlar doğrultusunda, bu adımın yakın gelecekte atılacağını belirten Memiş, bu kararın oldukça yanlış olduğunu ifade ederek yetkililerin bu yöndeki kararlarından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

22 AYARLIK ALTINLARI KAPSAYACAK

22 ayar altınları da kapsayacak şekilde altın üretimine yönelik alınan kısıtlamaların, birikim alışkanlıklarını değiştirebileceğini ifade eden Memiş, düşük bütçeli vatandaşların gram altın alarak birikim yapma alışkanlıklarını etkileyebileceğini dile getirdi. Gram altına erişimlerini kaybeden bu kesimin, birikimlerini tekrar piyasaya sürerek enflasyonu artırabileceğini vurguladı.

Özellikle bütçesi sınırlı olan vatandaşlar için önemli bir birikim aracı olan gram altının, son haftalarda yaşanan sert fiyat hareketleri sonrasında rekor seviyelere ulaştığını belirten Memiş, yetkililerden bu konuda vatandaşa destek olmalarını beklediklerini ifade etti.

İlk aşamada sadece 22 ayar gram altınlar için uygulanacak olan yasaklamanın ilerleyen zamanlarda 24 ayar için de geçerli olabileceği uyarısında bulunan Memiş, bu durumun piyasada talep beklentilerini aşağıya çekebileceğine dikkat çekti.

Söz konusu adımın atılması durumunda, elinde altın bulunan vatandaşlar satış yapabilse de, kesme altına getirilen sınırlamanın benzerinin gram altın için de geçerli olacağını belirterek, birçok kuyumcunun 22 ayar gram altınları kabul etmeyeceğini ve satış talebinin azalabileceğini ifade etti.