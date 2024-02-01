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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı

8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Şubat 2024 - 18:08
Amerika’da yaşayan milyonlarca takipçili sosyal medya fenomeni Neeleman 8. çocuğunu doğurduktan 15 gün sonra düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı.
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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 1

Utah eyaletinde yaşayan Hannah Neeleman 33 yaşındaki 8. çocuğunu doğurduktan sonra dünyanın her tarafından evli kadınların katıldığı ve her yıl düzenlenen Mrs. World kadınlar güzellik yarışmasına katıldı.

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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 2

Juilliard’da eğitim alan ve eskiden bir balerin olan Neeleman, 8 çocuklu bir ev kadınından ziyade daha çok bir sosyal medya yıldızı olarak tanınıyor.

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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 3

Sosyal medyada ‘ballerinafarm’ kullanıcı ismi ile tanınan Neelaman’ın tam 8.7 milyon takipçisi var ve he geçen gün takipçileri istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 4

33 yaşındaki Neelaneman kadın ailesiyle birlikte Salt Lake City’den 30 mil uzaktaki çiftlikte yaşıyor ve buradan yaptığı paylaşımlarla tanınıyor.

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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 5

The New York Times’a konuşan Neeleman, ‘hala biraz kanaması olmasına rağmen’ podyumda güzelliğiyle övünmeye hazır olduğunu söyledi.

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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 6

Neeleman, “Birçoğumuzun çocuğu var ve yeni bir bebeğim olduğunu göstermenin utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela tamamen düz bir karına sahip olamayacağım” diye konuştu.

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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 7
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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 8
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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 9
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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 10
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8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı 11
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