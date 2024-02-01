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Merkez bankasının kararıyla yüzde 30’dan yüzde 3’e indirildi. Bankalara yazı gitti

Merkez bankasının kararıyla yüzde 30’dan yüzde 3’e indirildi. Bankalara yazı gitti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Şubat 2024 - 17:27
Merkez bankası bankalara, döviz karşılığı TL Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarının yüzde 30’dan yüzde 3’e indirildiğine ilişkin bir yazı gönderdi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan bankalara yeni bir düzenlemeye ilişkin yazı gönderildi.

İlgili yazıda, “Kotasyonlu vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarında Döviz ve Efektif Piyasalar işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 3’üne indirildiği” duyuruldu.

Limitlerin yüzde 3 ile sınırlandırıldığının belirtildiği açıklamada, limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasalar işlem limitlerinden düşülmeden uygulanacağına dikkat çekildi.

BloombergHT’nin karar sonrası ulaştığı uzmanlar ise, Merkez Bankası’nın bir sonraki hamlesinin geleneksel swap kanalında benzer bir uygulama olabileceğini belirtti.

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