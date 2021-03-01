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Ayrılık Sonrası Tatil

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Ayrılık Sonrası Tatil
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18 Temmuz 2021 - 15:11
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İş insanı Gökhan Göz ile olan ilişkisini aldatıldığı gerekçesiyle sonlandıran Gülşah Saraçoğlu, şimdilerde Bodrum’da tatil yapıyor.

Gülşah Saraçoğlu Ayrılık Ardından Soluğu Tatilde Aldı

Geçtiğimiz günlerde bir ayrılıp bir barıştığı iş insanı sevgilisi Gökhan Göz ile dördüncü kez ayrılan modacı Gülşah Saraçoğlu, ayrılık acısını çabuk unuttu.

İş insanı Gökhan Göz ile olan ilişkisini aldatıldığı gerekçesiyle sonlandıran Gülşah Saraçoğlu, şimdilerde Bodrum’da tatil yapıyor.

Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran Saraçoğlu, bikinisiyle poz verdi. 39 yaşındaki modacı, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

 

 

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