Ayrılık Sonrası Tatil

İş insanı Gökhan Göz ile olan ilişkisini aldatıldığı gerekçesiyle sonlandıran Gülşah Saraçoğlu, şimdilerde Bodrum’da tatil yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir ayrılıp bir barıştığı iş insanı sevgilisi Gökhan Göz ile dördüncü kez ayrılan modacı Gülşah Saraçoğlu, ayrılık acısını çabuk unuttu.

İş insanı Gökhan Göz ile olan ilişkisini aldatıldığı gerekçesiyle sonlandıran Gülşah Saraçoğlu, şimdilerde Bodrum’da tatil yapıyor.

Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran Saraçoğlu, bikinisiyle poz verdi. 39 yaşındaki modacı, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.