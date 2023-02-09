7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 4. gün! İşte bölgede son durum…

Deprem felaketinde enkaz altında kalanlar için kritik olan 72 saat eşiği aşılırken, deprem bölgesine ulaşan ve sayısı 100 bini aşan arama kurtarma ordusu, zorlu kış şartlarında bir can daha kurtarmak için cansiperane mücadele veriyor.

15.16: MSB’den yapılan açıklamada, ‘Deprem bölgesindeki uçakların emniyetle görevlerini yapabilmeleri için hava sahasının komuta kontrolünün sağlanması ve hava resminin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Hava Kuvvetlerimizin Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) bölgede aralıksız uçuş gerçekleştiriyor.’ denildi.

14.49: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde arama ve kurtarma çalışmalarını inceleyip ekiplerimizle görüştük. Depremzedelere sağlık hizmeti vermek ve arama kurtarma çalışmaları için tüm imkânları kullanıyoruz.’ dedi.

14.46: Bakan Çavuşoğlu, “95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar” dedi.

14.39: Hatay Belen’de bir mucize daha gerçekleşti. Anne, baba ile 3 çocuğu enkaz altından 82 saat sonra sağ çıkarıldı.

14.19: Meclis’te konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremde 14 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken yaralananların sayısının 63 bin 794 olduğunu söyledi. Oktay, yıkılan bina sayısının da 6 bin 444’e çıktığını belirtti. Köylerde de yoğun çalışıldığını söyleyen Oktay, girilmedik il ve ilçe kalmadığını belirterek, ‘Bölgede haberleşme normale dönüyor. Kapalı yolumuz yok.’ dedi.

14.15: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde bulunan okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını açıkladı.

14.05: Depremde hayatını kaybedenler için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sayıgı duruşu yapıldı, ölenler için dua okundu.

14.00: Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Türkiye’deki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben mektup yazarak taziye ve dayanışma mesajlarını iletti.

KIZILAY BAŞKANI’NDAN YARDIM AÇIKLAMASI

13.45: CNN Türk cnalı yayınına katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ‘Battaniye, kışlık giysinin ihtiyacı olduğunu söyledi. İkinci el kıyafetlerin gönderilmemesi gerektiğini belirten Kınık, ‘Yardımlar için 168 NO’lu çarğ merkezi aranabilir. Kan konusunda milletimiz o kadar büyük bir seferberlik bulundu ki… Şu anda kan ihtiyacı yok. Günlük ortalama 9-10 bin ünite gerekiyor. 5 gün içinde harcamamız lazım. Şu an itibarıyla hastanelerimizde bir kan ihtiyacı bulunmuyor. kanver.org web sitemizden veya mobil uygulamamızda randevu alabilirler.’ dedi.

13.23: Gaziantep’te deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Son tespitlere göre depremin yıkıntılarda yol açtığı yıkımda hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14’e ulaştı. Yaralıların sayısı ise 63 bin 794. Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim halkım asla prim vermeyecektir. Bugün inşallah OHAL ile ilgili Meclisimizde OHAL kanunun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım. Resmi Gazete’de yayımlandı. OHAL yürürlüğe girmiş olacak.’ dedi.

13.06: Bir güzel haber de Gaziantep’te Islahiye’den geldi. Enkaz altında bir kişinin daha yaşadığı fark edildi. Bölgeden gelişmeleri bildiren CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, bölgeden bir kişinin daha kurtarıldığını bildirildi.

12.55: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

12.45: Depremler nedeniyle Hatay’ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesiyle cadde ve sokaklara dolan su çekildi.

12.36: AFAD, ekiplerin Kilis’te arama kurtarma çalışmalarını tamamladığını bildirdi. Burada bulunan ekipler ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edildi.

12.14: Malatya’da yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı’nın enkazından 80. saatte Nazime Şahinoğlu sağ olarak kurtarıldı.

12.00: Bakan Nebati de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Şanlıurfa’daki arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Depremin ilk anından bu yana kesintisiz bir şekilde canla başla çalışan ekiplerimize sonsuz teşekkürler! Şimdi tüm gayretimiz ve tek isteğimiz diğer illerimizden gelecek güzel haberleri almaktır.’ dedi.

11.50: THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bugün deprem bölgelerine 173 uçuş seferinin planlandığını ve 30 bin 318 depremzedenin tahliye edileceğini açıkladı.

11.49: AFAD’dan yapılan açıklamda, “Karayolu ve demiryolu aracılığıyla 4.607, havayolu aracılığıyla 23.437 olmak üzere toplam 28.044 vatandaşımız afet bölgesinden tahliye edilmiştir.” denildi.

SOSYAL MEDYADAKİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR

11.40: EGM, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve gözaltına alınan 31 kişiden 9’unun tutuklandığını duyurdu.

11.35: Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi’nde enkaz altında kalan 35 yaşındaki Feyzullah Polat kucağında 9 yaşındaki kızıyla ekipler tarafından bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Zeynep sağ olarak kurtarıldı. Zeynep’in ardından baba Feyzullah Polat da ekipler tarafından enkaz altında sağ olarak çıkarıldı.

11.32: Hatay’ın Samandağ ilçesine arama kurtarma çalışması için gelen Somalı madenciler, enkaz altından 15 kişiyi sağ çıkardı.

11.30: Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, depremden 76 saat sonra 1 kız çocuğunu enkazdan çıkardı.

11.20: MSB, deprem bölgesinde bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek ve 557 bin 600 kumanya dağıtıldığını duyurdu.

11.07: Bakan Özer, 10 ilde yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve YİBO’larda 450 bin kişiye konaklama hizmetinin verildiğini söyledi.

11.05: 79. saatte Adıyaman’da Koşun ailesinin bulunduğu binada enkaz altında kalan 2 gencin kurtarıldığı bilgisi geldi.

10.45: AFAD, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek ekiplerin ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğler iller sevk edildiğini söyledi.

10.13: Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremin 78. saatinde enkazdan Mehmet Naim ve Melih isminde iki çocuk daha çıkarıldı. Çocukların ardından anneleri de enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

09.45: TSK’nın deprem bölgesine destek uçuşları ‘hava yardım koridoru’ üzerinden aralıksız devam ederken MSB’den yeni bir açıklama daha geldi. Açıklamada, “Koridor üzerinden Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı, taşınmaya devam ediliyor.” ifadeleri kullandı.

09.40: Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 55 yaşındaki Ali, 40 yaşındaki eşi Zelal ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış’a ulaşıldı. Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkartılan aile, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. 73 saat enkaz altında kalan Mir Berzan’ın ilk isteği ise su oldu.

09.21: MSB’den yapılan paylaşımda, ‘Devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde gece boyunca arama kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlayan birliklerimiz, Hatay’da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardı. Birlik Zamanı…’ denildi. (Görüntüler için tıklayınız)

09.10: Gaziantep’te en çok binanın yıkıldığı İslahiye ilçesinde 3 bin 500 çadırın yer aldığı çadır kent kuruldu. Depremzedeler çadırlara yerleşirken, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan askerler sıcak çorba dağıtıyor.

08.50: AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

76 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDILAR

07.45: Pazarcık ilçesi olan depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan baba ve 2 oğlu, yaklaşık 76 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

06.57: Hatay’da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı.

06.40: Depremin 74. saatinde Kahramanmaraş’tan bir kişi enkazdağ sağ olarak kurtarıldı.

05.28: Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 askeri kargo uçağı, Adana ve Kahramanmaraş’tan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na aralarında çocuklarında olduğu toplam 83 depremzedeyi getirdi.

04.57: Hatay’da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

04.03: Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman’da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra sağ kurtarıldı.

03.00: AFAD, 12 bin 391 vatandaşın hayatını kaybettiğini 62 bin 914 vatandaşımız ise yaralandığını açıkladı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde, yapımının 2013’te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı.

13.5 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ

Depremin etkilendiği 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin. TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle: Gaziantep 2 milyon 154 bin 51. Hatay 1 milyon 686 bin 43. Adana 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye 559 bin 405. Diyarbakır 1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş 1 milyon 177 bin 436. Malatya 812 bin 580. Adıyaman 635 bin 169, Kilis 147 bin 919. Şanlıurfa 2 milyon 170 bin 110.

KAYNAK:www.milliyet.com.tr