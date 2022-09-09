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Kraliçe öldü, Abdullah Gül İngiltere’de ortaya çıktı! Paylaşımı dikkat çekti…

Kraliçe öldü, Abdullah Gül İngiltere’de ortaya çıktı! Paylaşımı dikkat çekti…
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09 Eylül 2022 - 15:01
İngiltere Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle sarsılırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere’de ortaya çıktı.

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Kraliçe öldü, Abdullah Gül İngiltere’de ortaya çıktı! Paylaşımı dikkat çekti…
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