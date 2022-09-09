Kraliçe öldü, Abdullah Gül İngiltere’de ortaya çıktı! Paylaşımı dikkat çekti…

Kraliçe Elizabeth’in ölümü dünyanın gündemine oturdu.
Kraliçenin öldüğü gün Abdullah Gül’ün İngiltere’de olması dikkat çekti.
Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında hayata gözlerini yumarken ülke adeta yasa boğuldu.
Sağlık sorunları nedeniyle tıbbı gözetim altına alınan 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeni kral Elizabeth’in oğlu 74 yaşındaki Galler Prensi Charles oldu.
ABDULLAH GÜL, İNGİLTERE’DEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Kraliçe’nin öldüğü gün Abdullah Gül’ün İngiltere’de olduğunu ortaya çıkması ise tartışma yarattı. Gül geçmişte İngiltere ve Kraliçe ile yakın ilişkilerde bulunmuştu.
Abdullah Gül Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Oxford Üniversitesi ile işbirliği içinde bilimsel araştırma, eğitim dahil geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ‘Oxford Center for Islamic Studies’nin Yıllık Mütevelli Heyeti Toplantısına Oxford’da iştirak ettim” ifadelerini kullandı.
GÜL’ÜN KRALİÇE ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Kraliçe Elizabeth tarafından kraliyet töreniyle karşılanmıştı.
Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü’nde 2. Elizabeth onuruna verdiği yemekte de ilk kez smokin giymiş, papyon takmıştı. Gül, yine aynı gece Kraliçe’nin şerefine ilk kez kadeh kaldırmış, ama içindekini içmemişti.
İlki 2008 yılında İngiliz Kraliçesi’nin Türkiye ziyareti sırasında ve ikinci 9 Kasım 2010’da Londra’da Abdullah Gül’e İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth Chatham House ödülü olarak, İngiltere’ye önemli hizmetler yapmış, “adanmış kişilere” takılan “Knight Grand Cross of the Order of the Bath” (Ruhani Safiyet Derecesinin Şövalye Büyük Haç Nişanı) nişanını takmıştı.