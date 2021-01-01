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54 Gündür İstifa Etmeye Çalışıyor !

54 Gündür İstifa Etmeye Çalışıyor !
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24 Ekim 2021 - 11:45
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi veren Aşçı’nın istifasının neden kabul edilmediğine ilişkin de bir açıklama yapılmadı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken düğünü gittiğini söylediği açıklamasıyla tepki çeken THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası hâlâ kabul edilmedi. Eski THK yöneticileri, “Hukuk cinayeti işleniyor” dedi.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, istifası kabul edilmeyen Aşçı, THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevini de resmi olarak sürdürüyor. Ayrıca THK’ye bağlı birçok şirket bulunuyor ve Aşçı THK’yle beraber bu şirketlere de kayyum atanmıştı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Aşçı bu şirketlerindeki görevlerine de devam ediyor.

Eski THK yöneticileri ise Aşçı’nın istifasının hâlâ kabul edilmemesine ve neden kabul edilmediğine dair bir açıklama yapılmamasına yönelik olarak “Bir hukuk cinayeti işleniyor” sözleriyle tepki gösterdi.

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