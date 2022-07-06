Meclis ne zaman açılacak? TBMM’de yeni yasama yılı o tarihte başlayacak
1 Ekim 2021’de başlayan TBMM’nin yasama yılı sona erdi ve milletvekilleri tatile başladı. TBMM tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun öncelikli işleri arasında EYT gibi konular yer alacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
TBMM Genel Kurulu, aranın ardından mesaisine Ekim ayında yeniden başlayacak. Çeşitli kanunlar hakkında beklentisi olan vatandaşlar da TBMM’nin yeniden ne zaman faaliyete başlayacağını merakla araştırıyor. İşte, TBMM’nin yeniden çalışmalarına başlayacağı tarih…
TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim’e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yer aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararında, TBMM’nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111’inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.
BAZI KOMİSYONLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK
Öte yandan Meclis’in tatili süresince bazı komisyonların çalışmalarına devam etmesine ilişkin önerge kabul edildi.