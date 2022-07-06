TBMM’de yeni yasama yılı o tarihte başlayacak

TBMM Genel Kurulu, aranın ardından mesaisine Ekim ayında yeniden başlayacak. Çeşitli kanunlar hakkında beklentisi olan vatandaşlar da TBMM’nin yeniden ne zaman faaliyete başlayacağını merakla araştırıyor. İşte, TBMM’nin yeniden çalışmalarına başlayacağı tarih…