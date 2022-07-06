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TBMM’de yeni yasama yılı o tarihte başlayacak

TBMM’de yeni yasama yılı o tarihte başlayacak
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06 Temmuz 2022 - 12:24

Meclis ne zaman açılacak? TBMM’de yeni yasama yılı o tarihte başlayacak

#TBMM#Meclis#Tatil

1 Ekim 2021’de başlayan TBMM’nin yasama yılı sona erdi ve milletvekilleri tatile başladı. TBMM tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun öncelikli işleri arasında EYT gibi konular yer alacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

1/3Meclis ne zaman açılacak TBMMde yeni yasama yılı o tarihte başlayacak

 

TBMM Genel Kurulu, aranın ardından mesaisine Ekim ayında yeniden başlayacak. Çeşitli kanunlar hakkında beklentisi olan vatandaşlar da TBMM’nin yeniden ne zaman faaliyete başlayacağını merakla araştırıyor. İşte, TBMM’nin yeniden çalışmalarına başlayacağı tarih…

 

 

2/3TATİL NE ZAMAN BİTECEK

TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim’e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararında, TBMM’nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111’inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.

 

3/3BAZI KOMİSYONLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

BAZI KOMİSYONLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

 

Öte yandan Meclis’in tatili süresince bazı komisyonların çalışmalarına devam etmesine ilişkin önerge kabul edildi.

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