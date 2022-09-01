Başkan Gürkan, 4 Yakınca birlik ve beraberlik şenliğine katıldı

Malatya Yerel Dernekler Federasyonu (MA-DEF) tarafından organize edilen 4

Yakınca Birlik ve Beraberlik Şenliği yapıldı.

Yakınca Birlik ve Beraberlik Şenliği’ne katılan Malatya Büyükşehir Belediye

Başkanı Selahattin Gürkan, “Ülkede birlik, beraberlik ve dayanışma ihdas etmek

istiyorsak mahalleliliği öne çıkarmamız gerekiyor. Bizim derdimiz bu

memleketin birliği ve beraberliğidir” dedi.

Başkan Gürkan Yakınca Birlik ve Beraberlik Şenliği programında yaptığı

konuşmasında, mahallelilik projesinin önemine değinerek, “Türkiye’ye teşmil

edilen mahallelilik projesi de Battalgazi’deyken çıkmıştır. İlk mahallelilik projesi

de Büyük Hüseyin Bey ve Küçük Hüseyin Bey mahallelerinde başladı. Mahalle

olgusunda, mahallenin komşusu, mahallenin berberi, mahallenin kahvehanesi,

mahallenin kasabı, mahallenin manavı önemli unsurlardır. Bunlar ticari bir esnaf

gibi görünür ama onlar mahallenin güvenlik sigortalarıdır. Mahallenin çocuğuna

biri dokunursa onlar müdahale ederler. Mahalle ile ilgili bir sıkıntı olduğu zaman

o sıkıntının giderilmesi gayreti içerisinde olurlar.

Bu programı düzenleyenderneğe amacı doğrultusunda faaliyet gösterdikleri için kendilerine

teşekkür ediyorum. Yakınca’da bu birlik ve beraberliği gördüm. Bizim derdimiz bu

memleketin birliği ve beraberliğidir. Bize projen nedir diye sorduklarında hiçbir

projemiz yoktur dedik. Biz tek bir projemiz var sosyal entegrasyon projesi dedik.

Proje yapılır. Hakikaten Malatya’nın trafik, altyapı, üstyapı sorunları çözülmüş,

sosyal ve kültürel anlamda her türlü sorun bir sene sonra bitmiş olacak. Demek

ki doğru ve dürüst hareket edersek hiçbir problemin kalmayacağını ifade etmek

istiyorum. Allah birliğinizi, beraberliğinizi, dirliğinizi, düzeninizi bozmasın

diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sünnet olan evlatlarımıza da hayırlı

olsun diyorum” şeklinde konuştu.