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Başkan Gürkan, 4 Yakınca birlik ve beraberlik şenliğine katıldı

Başkan Gürkan, 4 Yakınca birlik ve beraberlik şenliğine katıldı
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19 Eylül 2022 - 17:15
Malatya Yerel Dernekler Federasyonu (MA-DEF) tarafından organize edilen 4
Yakınca Birlik ve Beraberlik Şenliği yapıldı.
Yakınca Birlik ve Beraberlik Şenliği’ne katılan Malatya Büyükşehir Belediye
Başkanı Selahattin Gürkan, “Ülkede birlik, beraberlik ve dayanışma ihdas etmek
istiyorsak mahalleliliği öne çıkarmamız gerekiyor. Bizim derdimiz bu
memleketin birliği ve beraberliğidir” dedi.
Başkan Gürkan Yakınca Birlik ve Beraberlik Şenliği programında yaptığı
konuşmasında, mahallelilik projesinin önemine değinerek, “Türkiye’ye teşmil
edilen mahallelilik projesi de Battalgazi’deyken çıkmıştır. İlk mahallelilik projesi
de Büyük Hüseyin Bey ve Küçük Hüseyin Bey mahallelerinde başladı. Mahalle
olgusunda, mahallenin komşusu, mahallenin berberi, mahallenin kahvehanesi,
mahallenin kasabı, mahallenin manavı önemli unsurlardır. Bunlar ticari bir esnaf
gibi görünür ama onlar mahallenin güvenlik sigortalarıdır. Mahallenin çocuğuna
biri dokunursa onlar müdahale ederler. Mahalle ile ilgili bir sıkıntı olduğu zaman
o sıkıntının giderilmesi gayreti içerisinde olurlar.
Bu programı düzenleyenderneğe amacı doğrultusunda faaliyet gösterdikleri için kendilerine
teşekkür ediyorum. Yakınca’da bu birlik ve beraberliği gördüm. Bizim derdimiz bu
memleketin birliği ve beraberliğidir. Bize projen nedir diye sorduklarında hiçbir
projemiz yoktur dedik. Biz tek bir projemiz var sosyal entegrasyon projesi dedik.
Proje yapılır. Hakikaten Malatya’nın trafik, altyapı, üstyapı sorunları çözülmüş,
sosyal ve kültürel anlamda her türlü sorun bir sene sonra bitmiş olacak. Demek
ki doğru ve dürüst hareket edersek hiçbir problemin kalmayacağını ifade etmek
istiyorum. Allah birliğinizi, beraberliğinizi, dirliğinizi, düzeninizi bozmasın
diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sünnet olan evlatlarımıza da hayırlı
olsun diyorum” şeklinde konuştu.
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