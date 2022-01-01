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İstanbul’a önce ‘Dek’ ardından ‘Vorteks’ gelecek!

İstanbul’a önce ‘Dek’ ardından ‘Vorteks’ gelecek!
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24 Ocak 2022 - 13:45

İstanbul’a önce ‘Dek’ ardından ‘Vorteks’ gelecek!

İstanbul’da 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, megakenti beyaza bürürken, hava durumuyla ilgili yeni bir uyarı geldi.

İstanbul'a önce 'Dek' ardından 'Vorteks' gelecek!

İstanbul’da kar yağışı etkisini giderek artırırken, son yapılan hava durumu tahminlerine göre 24 Ocak bugün çok daha fazlası geliyor. Cuma gününden bu yana megakentte aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili olsa da tahminlere göre İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek. İşte İstanbul’da alarm seviyesini yükselten son hava durumu tahminleri…

‘DEK’LER SÜRECEK ARDINDAN VORTEKS GELECEK
İstanbul’a Karadeniz üzerinden gelen kütleler ‘Deniz Efekti Kar veya Deniz Etkisi Kar (Sea Effect Snow)’ DEK yağışlarını oluşturuyor. Dün gece bu şekilde etkisini gösteren kar yağışlar bugün de sürecek ancak öğlen saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de oluşacak vorteksin oluşturduğu bantlar da şehri etkilemeye başlayacak.

Kendi etrafında dönen bir hava akımı olarak tanımlanabilecek vorteksler, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI
İstanbul’u beyaza bürüyen kar yağışı gece yarısı şiddetini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul’un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN İSTANBUL’U TERK EDECEK?
Tahminlere göre İstanbul’da kar yağışının en yoğun günü bugün olacak ancak yarın ve çarşamba günlerinde de kar yağışı kendini gösterecek. Perşembeden itibaren hava sıcaklıkları adım adım yükselirken kar İstanbul’u terk edecek.

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