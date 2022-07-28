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“400 kez taciz edildim” diyen Ecem Koyunlu mahkemenin yolunu tuttu

“400 kez taciz edildim” diyen Ecem Koyunlu mahkemenin yolunu tuttu
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28 Temmuz 2022 - 14:40

27 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu sosyal medya üzerinden yüzlerce kişinin kendisine cinsel taciz içerikli fotoğraflar ve konuşmalarda bulunduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

“Arka Sokaklar” isimli dizide aldığı küçük rollerle oyunculuk hayatına giren Ecem Koyunlu’nun takipçileriyle başı derde girdi. Paylaştığı fotoğrafların ardından kendisine sık sık taciz içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderildiğini iddia eden Koyunlu sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre Ecem Koyunlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurularının neredeyse 400’e yakın olduğu ortaya çıkarken, şikâyete konu bir tacizde sosyal medya kullanıcısının taciz içerikli mesajlar attığını, bu mesajlara cevap vermemesine rağmen eylemin sıklıkla devam ettiği belirtildi.

Dilekçesinde söz konusu içeriklerden dolayı psikolojik rahatsızlık duyduğunu anlatan Koyunlu her sosyal medya platformunda aynı durumla karşılaştığını söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısının kendisine mesaj yoluyla cinsel organ ve cinsel içerikli fotoğraflar attığını söyleyen Koyunlu dilekçede, ‘Facebook üzerinden mesaj yoluyla çıplak kadın ve özel bölge fotoğrafları gönderildi. Fotoğraflar üzerinden tacize maruz kaldım’ şeklinde konuştu.

Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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