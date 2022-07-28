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Sertab Erener’den üzücü haber var

Sertab Erener’den üzücü haber var
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28 Temmuz 2022 - 14:34

Corona virüse yakalanan Sertab Erener, “Maskemi hiç çıkarmadım ve nereden kaptım onu da bilmiyorum” diye yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Sertab Erener’in Instagram sayfasından yapılan paylaşımda “27 Temmuz Çarşamba Harbiye Açıkhava’da gerçekleşecek Sertab Erener konseri, sanatçının COVID pozitif olması sebebiyle 18 Ekim 2022 tarihine ertelenmiştir. Bilet alan seyircilerin biletleri yeni tarih için geçerli olacaktır” ifadeleri kullanılmıştı.

57 yaşındaki şarkıcı, konuya ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Corona virüse yakalanan 57 yaşındaki Sertab Erener'den üzücü açıklama

Takipçilerine yatağından seslenen Erener, “Covid olmayın derim, hiç gerek yok! Maskemi hiç çıkarmadım ve nereden kaptım onu da bilmiyorum. Benim kadar dikkat eden biri bile olduysa artık…” dedi.

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