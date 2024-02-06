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4 şehirde düşük faizli kredi verilecek! Geri ödemeler 6 ayda bir

4 şehirde düşük faizli kredi verilecek! Geri ödemeler 6 ayda bir
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Şubat 2024 - 15:34

Ticaret Bakanı Bolat’tan deprem bölgesine 400 milyon liralık finansman desteği sağlanacağını duyurdu. Bakan Bolat, “Bugün, yarın inşallah bu 4 vilayete gönderilmiş olacak. Yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli, toplam 5 yıl vadeli, bu uygun şartlı finansman desteğinin esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri kullandı.

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