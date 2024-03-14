31 Mart sonrası için dikkat çeken iddia! ‘Çok sayıda ertelenmiş zam mevcut…’

Ekonomistler, 31 Mart sonrasına ertelenmiş bir dizi zamın bulunduğunu ve özellikle elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarda yüksek artışlar yaşanacağını belirtiyor.

Şekerden yağa, etten benzine kadar birçok ürünün fiyatlarında artış yaşandı. Ancak ekonomistlere göre, asıl zamların etkisi henüz yaşanmadı ve 31 Mart sonrasında gerçekleşecek.

İktisatçı Mustafa Sönmez, “31 Mart sonrasına ertelenmiş birçok zam var. Başta elektrik ve doğalgaza yüksek zamlar yapılacak.” dedi.

Sönmez’e göre, toplum henüz ekonominin gerçek faturasını ödemedi. Seçim sonrası dönemde ise toplumun daha da yoksullaşacağını ve işsizliğin artacağını öngörüyor.

Ekonomist Güldem Atabay da, ücretlere enflasyon oranına yakın zamların sona ereceğini belirtiyor. Bu durumun vatandaşları olumsuz etkileyeceğini ifade eden Atabay, kredi kartı limitlerinin sınırlanması, çıktı maliyetlerinin artırılması ve tüketimin azalması gibi önlemlerin alınabileceğini dile getiriyor.