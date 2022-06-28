3 sanayi ürününde gümrük vergisi sıfırlandı!

Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında yüzde sıfır vergi uygulanmak üzere ilave tarife kontenjanı açıldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, vinil asetat için 3 bin 500 ton, tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol için 700 ton, NADCAP ve AS9100 sertifikalı 7040 serisi alüminyum alaşımlı levha için 15 ton ve lityum-iyon akümilatör için 4,25 milyon adet kontenjan açıldı.

Söz konusu ürünler için sıfır vergi uygulanacak.