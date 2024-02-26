3 milyon lira para ödülüyle aranıyordu, öldürüldü

Hakkâri’nin Çukurca İlçesinin karşısındaki Metina Vadisi ile Derecik İlçesi karşısındaki Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 günü başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekâtı kesintisiz devam ederken, terör örgütü PKK’nın tepe yöneticilerinden biri daha bu bölgede etkisiz hale getirildi.

Zap Vadisi içinde silahlı kadın teröristlerin sevk ve idaresinden sorumlu olan terörist Rojda Bilen anlık istihbarata dayalı TSK’nın gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla öldürüldü. 14 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı belirlenen kadın terörist İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin de 3 milyon lira para ödüllü mavi kategorisinde yer alıyordu.

2009’DA ÜNİVERSİTEDEN DAĞA ÇIKTI

İsviçre’nin Lozan kentinde yaşayan kadın teröristin 2009 yılında üniversite okumak için Eskişehir’e geldikten 1 yıl sonra terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılan terörist Bilen’in, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin-Sinaht bölgesinde PKK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Komalen Ciwan içinde yer aldığı bildirildi.

Teröristin daha sonra Gara Dağı, Hakurk ve Kandil bölgelerinde de suikast ve bombalama gibi saldırılar için özel eğitim aldığı bildirildi. Kadın teröristin bir dönem terör örgütünün elebaşlarından Duran Kalkan’ın da yakın korumalığını yaptığı öğrenildi.

İRAN VE SURİYE’DE DE TERÖRİST FAALİYETLERDE BULUNDU

Terörist Rojda Bilen’in Türkiye-İran sınırındaki Zagros Dağları ile Kelareş, Serderşt, Kotaman gibi bölgelerde de İran rejimine karşı kurulan PJAK’ın silahlı kanadı HRK içinde de sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

Kadın teröristin Suriye’nin kuzeyini işgal eden YPG’nin silahlı kadın kolu YPJ içinde de sorumlu düzeyde terörist faaliyetlerde bulunduğu ve TSK’nın Suriye’nin Resulayn ile Tel Abyad bölgesine eş zamanlı gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatında da Mehmetçiğe karşı silahlı ve bombalı saldırılara katıldıktan sonra tekrar Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekatı bölgesine olan Zap Vadisine döndüğü ve burada düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü tespit edildi.