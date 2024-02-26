Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

3 milyon lira para ödülüyle aranıyordu, öldürüldü

3 milyon lira para ödülüyle aranıyordu, öldürüldü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
26 Şubat 2024 - 12:04

Hakkâri’nin Çukurca İlçesinin karşısındaki Metina Vadisi ile Derecik İlçesi karşısındaki Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 günü başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekâtı kesintisiz devam ederken, terör örgütü PKK’nın tepe yöneticilerinden biri daha bu bölgede etkisiz hale getirildi.

Zap Vadisi içinde silahlı kadın teröristlerin sevk ve idaresinden sorumlu olan terörist Rojda Bilen anlık istihbarata dayalı TSK’nın gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla öldürüldü. 14 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı belirlenen kadın terörist İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin de 3 milyon lira para ödüllü mavi kategorisinde yer alıyordu.

2009’DA ÜNİVERSİTEDEN DAĞA ÇIKTI

İsviçre’nin Lozan kentinde yaşayan kadın teröristin 2009 yılında üniversite okumak için Eskişehir’e geldikten 1 yıl sonra terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılan terörist Bilen’in, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin-Sinaht bölgesinde PKK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Komalen Ciwan içinde yer aldığı bildirildi.

Teröristin daha sonra Gara Dağı, Hakurk ve Kandil bölgelerinde de suikast ve bombalama gibi saldırılar için özel eğitim aldığı bildirildi. Kadın teröristin bir dönem terör örgütünün elebaşlarından Duran Kalkan’ın da yakın korumalığını yaptığı öğrenildi.

İRAN VE SURİYE’DE DE TERÖRİST FAALİYETLERDE BULUNDU

Terörist Rojda Bilen’in Türkiye-İran sınırındaki Zagros Dağları ile Kelareş, Serderşt, Kotaman gibi bölgelerde de İran rejimine karşı kurulan PJAK’ın silahlı kanadı HRK içinde de sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

Kadın teröristin Suriye’nin kuzeyini işgal eden YPG’nin silahlı kadın kolu YPJ içinde de sorumlu düzeyde terörist faaliyetlerde bulunduğu ve TSK’nın Suriye’nin Resulayn ile Tel Abyad bölgesine eş zamanlı gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatında da Mehmetçiğe karşı silahlı ve bombalı saldırılara katıldıktan sonra tekrar Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekatı bölgesine olan Zap Vadisine döndüğü ve burada düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü tespit edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz Akkaya’ya 3,5 yıla kadar hapis talebi! Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlamıştıDeniz Akkaya’ya 3,5 yıla kadar hapis talebi! Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlamıştı
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Dubai’de evlendi mi?Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Dubai’de evlendi mi?
Doha’daki ateşkes zirvesine Netanyahu engeli! İsrail yeni şartlar sundu…Doha’daki ateşkes zirvesine Netanyahu engeli! İsrail yeni şartlar sundu…
Erdoğan ile Putin’in görüşme tarihi belli oldu!Erdoğan ile Putin’in görüşme tarihi belli oldu!
BEN BABAMI UYARDIMBEN BABAMI UYARDIM
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erzincan’daki maden ocağı zehir saçıyor. Topraktan fışkıran zehir sadece siyanür değil
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan İmamoğlu itirafı. Devlet imkanlarının AKP’li belediyelere kullanılacağını ima etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz Akkaya’ya 3,5 yıla kadar hapis talebi! Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlamıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mauro Icardi’ye verilen ceza belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DEM Partili isimden Özgür Özel’e sert yanıt! ‘Siz kimsiniz ya…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Dubai’de evlendi mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doha’daki ateşkes zirvesine Netanyahu engeli! İsrail yeni şartlar sundu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan ile Putin’in görüşme tarihi belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BEN BABAMI UYARDIM
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selen Görgüzel yıllar önce sette uğradığı tacizi anlattı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Pazar ayinine silahlı saldırı: En az 15 ölüŞubat 26, 2024-10:11 am
Serbest piyasada döviz fiyatları! Dolar, Euro Kaç TL oldu?Şubat 23, 2024-10:51 am
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladıŞubat 23, 2024-10:27 am
4 bin 70 paket ele geçirildiŞubat 21, 2024-10:05 am
Kilis’te terör operasyonuŞubat 21, 2024-10:03 am
14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandıŞubat 21, 2024-10:01 am
İlk cemre düştü; havalar ısınıyorŞubat 21, 2024-9:58 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !