‘Sarıklı amiral görüntüsünü kabul etmiyoruz’

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Sarıklı amiral soruşturmasına yönelik açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, ”Deniz Kuvvetleri’nde böyle bir görüntüyü kabul etmiyoruz” dedi. Çelik, gri pasaport soruşturmasına yönelik de açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının gündemine ilişkin açıklama yaptı.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

”Hemen sahiplenenlerin bunu niye sahiplendiği, eğer içeriği ve zamanlaması değiştirilmişse onlara sorulması gereken bir şeydir. Bize sorulması, akılla izah edilecek bir mesele değildir.

CHP, emekli amiraller bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkarıyor. En güzel cevabı kendi milletvekilleri verdi.

DENDIAS’IN SÖZLERİNE TEPKİ

Son derece bağnaz, saygısız şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir.

Yunanistan ile müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz.

Sığınmacılara, Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor. Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler gerçekleştirdiler. Uluslararası kurumlar ve Avrupa Birliği maalesef bunun karşısında susuyor. Demokrasi, insan hakları, uluslar arası ilişkiler dediğiniz değerleri Akdeniz’in sularına gömdünüz. Onları kurtarın, sonra diğer meseleler hakkında konuşmaya çalışın.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Bu gerilimin Rusya, Ukrayna ve AGİT arasındaki üçlü temas grubu çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz.

Kuşkusuz Filistin’in yanındayız. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumaya, bununla ilgili gereken tavırları almaya devam edeceğiz.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

AK Parti’de çalışacağız, Cumhur İttifakı olarak beraber de çalışacağız. Hem AK Parti’den hem MHP’den siyasi heyetler süreci tartışmaya devam edecek. Burada olgunlaştıktan sonra tabii ki diğer partilerle de konuşacağız.

GRİ PASAPORT SORUŞTURMASI

Aynı durum CHP ve İYİ Parti belediyelerinde de varmış. İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek. Süreç şeffaf bir şekilde ilerleyecek.