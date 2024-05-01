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Feraye Tanyolaç’ın Bebek’teki evinde keşif yapılacak

Feraye Tanyolaç’ın Bebek’teki evinde keşif yapılacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mayıs 2024 - 13:42

Bebek’te bulunan Arif Paşa Korusu’ndaki apartman dairesine 11 bin TL kira veren Feraye Tanyolaç, “Gecekonduda yaşıyorum” demişti. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ev ile ilgili mahkeme, keşif yapılmasına karar verdi.

Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki evinde keşif yapılacak - Sayfa 1

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’ın Bebek’teki Arif Paşa Korusu’nda yer alan apartman dairesine 11 bin TL kira vermesi magazin dünyasında dikkat çekti.

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Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki evinde keşif yapılacak - Sayfa 2

Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur’un kira tespitinin 80 bin TL olması yönünde açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

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Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki evinde keşif yapılacak - Sayfa 3

Sabah’ın haberine göre, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi evin kirasının tespit edilebilmesi için bilirkişi incelemesinin yapılmasına karar verdi.

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Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki evinde keşif yapılacak - Sayfa 4

Bu kapsamda, gayrimenkul değerleme uzmanı, fen bilirkişisi ve inşaat mühendisi olmak üzere 3 kişiden oluşacak heyet, evde keşif yapacak.

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Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki evinde keşif yapılacak - Sayfa 5

TANIKLARI BİLDİRİN
Mahkeme iki tarafında göstereceği tanıkların kişisel bilgilerini sunmaları için iki haftalık süre verdi. Mahkeme ayrıca davaya konu olan ev için emsal kira sözleşmelerinin de dosyaya sunulmasını istedi.

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