Yıldız Geçidi Hatay’da

Nicola Tesla’nın Evrenin şifresi olarak isimlendirdiği 3,6,9 sırrını koordinatları ile birlikte söylemesi üzerine Mustafa Kemal Atatürk ley hattını araştırmak için Mayalıları toplayarak Antakya’ya gitmiş ve ”Orada Türklerin koordinatları var.” dediği Titus Tünelini keşfederek asıl adı Antakya olan kutsal ve bereketli toprakları Hat-Ay olarak isimlendirmiştir.

Ley Hattı

Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi Lemuryalı , Luvilerden olan küçük yaşlardan beri psişik olaylar yaşayan Nicola Tesla Urfa, Mardin , Hatay , Nevşehir ve İstanbul’ da bulunan ley hatlarını koordinatları ile birlikte vermiş özellikle Hatay hakkında en önemli yıldız geçitlerinden biri olduğunu ve Ay’ın tam merkezi iz düşümünün Hatay’da bulunduğunu belirtmiştir. Ay gezegenimizin insanoğlu oluşumundan bugüne dek evrenin laboratuvarı niteliğini taşımaktadır.

Birinci geçit Hatay’da bulunan Titus Mağarasındadır. Titus tünelinde bulunan kayalıklar mor renklidir. 2021 Hatay Expo açılış töreninde resmedilen üçüncü gözü temsil eden mor renkli kayalıklar ayın kraterleri gibi Ay’ın yükseliş ve batış süreçleri gibi 3 üç katmanlı 3,6,9 olarak isimlendirilmiştir.

2021 Hatay Expo Pagan Ritüelleri doğanın kutsal gücünü ve bereketi temsil eden kutsal toprakların korunması gerektiğini simgelemektedir.

Siyasi ideoloji olarak Siyonizm’in içerisinde kalan dini olarak ise Yahudi sınırlarının dışında kalan Hatay geçmişten bugüne kadar dört yandan kuşatılmış ve bilinç savaşlarının esiri olmuştur. Günümüz ideolojisini hedef alan savaşlar kaygı psikolojisi ile tetiklenen bilinç ötesi olarak gerçekleşen savaşlardır.