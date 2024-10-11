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Abdulkadir Uraloğlu: Barbaros Limanı Bağlantı Yolu, akaryakıttan 10 milyon TL tasarruf sağladı

Abdulkadir Uraloğlu: Barbaros Limanı Bağlantı Yolu, akaryakıttan 10 milyon TL tasarruf sağladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2024 - 10:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ’da yapımı tamamlanan Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’ye kazandırılan dev projelerden Barbaros Limanı Bağlantı Yolu’nun sağladığı tasarrufla ilgili bilgi aktardı.

Bakan Uraloğlu, mesajında Tekirdağ’da bulunan Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ile “İz Bırakan Projeler”e imza atıldığını bildirerek, yılda zamandan 26 milyon TL ve akaryakıttan 10 milyon TL tasarruf sağlandığına dikkati çekti.

“YILDA TOPLAM 36 MİLYON TL TASARRUF”

Uraloğlu’nun ayrıca bağlantı yolunun, karbon salınımınını 665 ton azaltıldığını ifade ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

İz bırakan projeler. Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ile yılda; zamandan 26 milyon TL, akaryakıttan 10 milyon TL tasarruf sağladık. Karbon salınımını 665 ton azalttık.

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