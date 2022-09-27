2,5 yılın en düşük seviyesini görmüştü! Altın fiyatlarında düşüş bitti mi?

Ons altın, doların dünyada güçlenmesiyle sert değer kayıpları yaşarken; gram altın da ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle geriledi. Yeni işlem gününde ise, altın fiyatlarının nefes aldığı gözleniyor. Peki, ‘Altın fiyatlarında düşüş bitti mi?’ Tuncay Turşucu Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu ve Allbatross Portföy Fon Yöneticisi Gökhan Uskuay tüm gelişmeleri ve altın fiyatları üzerindeki beklentilerini hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Küresel piyasalarda bir süredir satış dalgası yaşanırken, haftanın ilk işlem gününde değer kayıpları derinleşti. Bugüne baktığımızda ise, bir dengelenme çabası görüyoruz. Ons Altın Fiyatları da doların dünyada güçlenmesine ara vermesiyle bugün nefes aldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz çarşamba günü politika faizini beklentiler dahilinde 75 baz puan artırdı. Verilen mesajlarda beklentilerin üzerinde bir şahin duruş sergileyen Fed, 2023 yılında da faiz artırımlarına devam edilebileceğine dair ipuçları verdi. ABD ağustos ayı enflasyon verilerinin ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde gelmesiyle piyasalarda satış dalgası başlamışken; Fed’in mesajlarıyla küresel Piyasalar strese girdi. Majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) parasal sıkılaşmada hızlanabileceğine dair beklentiler de yükseldi.

Yatırımcılar, geçtiğimiz birkaç günde küresel piyasalarda serbest düşüşe tanık olurken; güvenli liman etkisiyle dünyada doların gücüne güç katması ile beraber Ons Altın 2,5 yılın dibine kadar geriledi. Birçok uzman, böyle bir tabloda altın fiyatlarında daha sert bir düşüş beklendiği düşüncesinde birleşirken, jeopolitik risklerin devam etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun bir türlü düşmemesi altın fiyatlarında düşüşü frenleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Merkez Bankalarının enflasyonist riskin önüne geçebilmek için, faiz artımlarında hız kesmemesi ekonomik aktivite üzerinde ilave baskıya sebep olup dünyada resesyon riskini artırırken; bazı yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelimini sürdürüyor. Bu da altını destekleyen başka bir sebep olarak öne çıkıyor.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihinde yapılacak. Şu anki fiyatlamalara bakıldığında, piyasalar bu toplantıdan da 75 baz puan artırım bekliyor. Banka, faiz politikasında izleyeceği yol haritasını ekonomik verilere bakarak çizeceğini belirtirken; en önemli veriler olarak Tarım Dışı İstihdam ve enflasyon verileri yer alıyor. Kasım toplantısına kadar önümüzde bir Tarım Dışı İstihdam ve bir de enflasyon verisi bulunuyor.

ONS ALTIN 2,5 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen Dolar endeksinin 114,51 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine ulaşması, test korelasyon etkisiyle ons altın fiyatlarında sert değer kayıplarına yol açtı. Ons altın, 1622 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Sarı maden bugün içerisinde en yüksek 1640 doları görürken; saat 12:54 itibarıyla yüzde 0,66 oranında yükselişle 1632 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık olarak yüzde 10 değer kaybettirdi.

GRAM ALTINDA TOPARLANMA ÇABASI

Gram altının fiyatı dünkü işlemlerde 961 TL’ye kadar gerileyerek 21 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Gram Altın, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle bugün 975 liraya kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0,77 oranında değer kazancıyla 970 lirada işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1617 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 658 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık olarak yüzde 23 değer kaybettirdi.

GRAM ALTIN FİYATI NASIL HESAPLANIR?

Küresel piyasalarda altın, ons birimi üzerinden hesaplanırken, gram altın fiyatının değişimi; ons altın fiyatı ve doların, Türk lirası karşısındaki değeri üzerinden belirlenir.

Örneğin, altının ons fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında sabit kalırsa gram altının fiyatı yükselir ya da ons altının fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında değer kaybederse o zaman gram altının fiyatı geriler.

Ons altın uzun zamandır izlenen 1680 dolar seviyelerindeki kritik destek noktasının altına geriledi. Bunda en önemli etken Fed’in faiz artırımları ve buna bağlı olarak ABD Dolarının küresel piyasalarda güçlenmesi.

Dolar endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazandı. Geçen hafta Fed toplantısından bu yana ise, yüzde 4’e yakın güçlenme yaşadı. Dolardaki bu güçlenme ons altın üzerinde ciddi baskı yaratıyor. Görünen o ki ilerleyen süreçte bu baskı devam edecek. Aslında bu gelişmeler ışığında ons altının çok daha aşağı seviyelerde olması gerekirdi.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ BEKLENENDEN YAVAŞ

Ancak aşağı düşüş beklenenden yavaş gerçekleşiyor. Bunun diğer bir nedeni altını etkileyen ABD Doları dışında faktörlerinde olması. Jeopolitik risklerin varlığı, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomik resesyona yönelik korkular aslında ons altını bugüne kadar desteklemiş görünüyor. Bu algılar olmasaydı ons altın belki de şu ana kadar 1400-1500 dolar arasına gerilemişti. ‘Altındaki düşüş sürer mi?’ sorusuna ise, şimdilik evet yanıtını verebiliriz. Çünkü bu düşüşe neden olan faktörler aynen devam ediyor.

GÜÇLÜ BİR ALTIN RALLİSİ BAŞLAYABİLİR

Fakat yatırımcıların şunu unutmaması lazım. Altında yaşanan bu düşüş aynı zamanda yeni fırsatlar yaratmaya aday. Rüzgâr durduğunda ya da tersine döndüğünde güçlü bir altın rallisi yaşayabiliriz. Ancak şimdilik sabırlı bir şekilde beklemekten başka çare bulunmuyor. Teknik olarak yorum yaparsak, 1680 dolar seviyesinin altında kaldığı sürece ons altın 1550 dolar seviyesine gerilemeye aday görünüyor. 1680 dolar seviyesinin üzerine tekrar yükselse bile bu kalıcı olmayabilir.

ALTIN 1550 DOLARA KADAR GERİLEYEBİLİR

Fed’in geçen hafta 75 baz puan faiz artırması, Fed üyelerinin gelecek yıllarda faiz beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesi altın üzerinde baskıyı artırdı ve altın son 2,5 yılın en düşük seviyesi olan 1623 dolar seviyesine geriledi. Fed’in yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puan daha faiz artırımı yapması bekleniyor.

MERKEZ BANKALARI ÇARESİZ GÖRÜNÜYOR

İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları mevcut enflasyon oranlarından çok altında belirledikleri faiz oranları ile enflasyonla mücadele karşısında çaresiz görünüyorlar. İngiltere’de vergi indirimleri daha büyük bir enflasyon beklentisi yaratırken, İngiltere ve Avrupa’da rekor kıran faiz oranları BOE ve ECB’nin de faiz oranlarını daha yüksek adımlar ile faiz artırması sonucunu doğurabilir.

Global gelişmiş merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımları, uzun vadeli bozulan enflasyon bekleyişleri tahvil faizlerini hızlı bir şekilde yükseltirken, 1800 dolar seviyesine kadar yükselmiş olan altını 1620’ye kadar geriletti. Kısa vadede 1609 dolar seviyesinden tepki gelmesi beklenebilir. Dip seviyesinin yenilenmiş olması, düşen trendin teyidi anlamını taşıyıp 1550 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Gram altın, TL’de yaşanan değer kaybı nedeniyle uluslararası piyasalar kadar kayıp yaşamıyor ve yatay trendini sürdürüyor.