TÜİK, ŞUBAT 2025 ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon oranları, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında önemli ipuçları sunuyor. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27 artış gösterdi. Ancak, yıllık bazda enflasyon oranı %39,05 olarak hesaplandı. Bu rakam, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir gelişmeyi işaret ediyor çünkü yıllık enflasyon oranı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Şubat 2025 Enflasyon Oranı: Sektör Bazında Değişiklikler

Enflasyon oranının yıllık bazda %39,05 olarak gerçekleşmesinin ardından, sektörler arasında belirgin farklılıklar görüldü. Enflasyonun en yüksek olduğu sektör %94,90 artışla eğitim sektörü oldu. Eğitimin yanı sıra, gıda ve alkolsüz içeceklerde de önemli fiyat artışları dikkat çekti.

Bununla birlikte, en düşük fiyat artışı ise %0,12 ile giyim ve ayakkabı sektöründe gerçekleşti. Bu durum, bazı temel tüketim mallarının fiyatlarındaki dengeleme sürecine işaret ediyor.

Ekonomistler ve Merkezi Banka Perspektifi: Enflasyondaki Düşüşün Arkasında Neler Var?

Şubat 2025’teki enflasyon oranındaki düşüş, birçok ekonomist tarafından, sağlık katkı payları ve diğer tüketim harcamalarındaki düzenlemelerin etkisiyle açıklanıyor. TÜİK’in verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi yapma kararında etkili olabileceği görüşünü güçlendiriyor.

Enflasyonun düşmesi, Türk Lirası’nın değer kaybı ve artan fiyatlarla mücadele konusunda hükümetin attığı adımların daha verimli hale geldiğini gösteriyor. Merkezi Banka’nın bu veriler ışığında gelecekte faiz oranlarında değişiklikler yapabileceği konuşuluyor.

TÜİK’in Verilerine Göre: Öne Çıkan Enflasyon Rakamları

Yıllık Enflasyon: %39,05

%39,05 Aylık Enflasyon Artışı: %2,27

%2,27 En Yüksek Artış: Eğitim sektörü, %94,90 artış

Eğitim sektörü, %94,90 artış En Düşük Artış: Giyim ve ayakkabı sektörü, %0,12 artış

Sonuç: Enflasyondaki Düşüş, Ekonomik İyileşme İşaretçisi mi?

Şubat 2025 verileri, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreçten geçerken enflasyonla mücadelesinin olumlu yönde seyrettiğini gösteriyor. Bu durum, sadece tüketici fiyatlarında değil, aynı zamanda ülke genelinde ekonomik iyileşmeye dair umutları artırıyor.

Enflasyon oranlarındaki bu düşüş, uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor ve bunun, hem hanehalkı hem de iş dünyası için önemli fırsatlar yaratabileceği öngörülüyor. Ancak, gelişen ekonomik ortamda enflasyonun gelecekteki hareketleri, Türkiye’nin ekonomik stratejileri ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/