TRUMP AÇIKLADI, BITCOIN FIRLADI!

ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın kripto paralarla ilgili yaptığı yeni açıklama, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarda büyük bir yükselişe neden oldu. Trump, ABD’nin stratejik kripto rezervine Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve Cardano gibi dijital varlıkları dahil edeceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından kripto para piyasalarında hızlı bir hareketlilik yaşandı.

BITCOIN REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI

Trump’ın Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “ABD’nin kripto başkenti olmasını sağlayacağım. Amerika’yı yeniden harika yapacağız. Bitcoin ve Ethereum, diğer değerli kripto para birimleri gibi rezervin kalbi olacak” ifadelerini kullanması, piyasalar üzerinde büyük bir etki yarattı. Bu açıklamanın hemen ardından Bitcoin fiyatı yaklaşık %10 artış göstererek 94.821 dolara yükseldi. Ethereum ise %12 değer kazanarak 2.541 dolara ulaştı.

ALTCOİNLERDE YÜKSELİŞ

Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra diğer popüler altcoinlerde de ciddi yükselişler görüldü:

Ripple (XRP): %30 artış gösterdi.

%30 artış gösterdi. Solana (SOL): %20 yükseldi.

%20 yükseldi. Cardano (ADA): %50’nin üzerinde değer kazandı.

Bu yükselişler, yatırımcıların Trump’ın açıklamalarına olan güvenini ve ABD’nin kripto para piyasasına yönelik olumlu adımlar atacağı beklentisini yansıtıyor.

ABD KRİPTO SEKTÖRÜNDE LİDER OLMAYI HEDEFLİYOR

Trump’ın açıklamaları, ABD’nin küresel kripto para sektöründe lider olma hedefini bir kez daha gündeme getirdi. Trump, Beyaz Saray’da bu hafta düzenlenecek kripto zirvesinde sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. Bu toplantıda ABD’nin kripto para düzenlemeleri, yatırım politikaları ve gelecekteki hamleleri ele alınacak.

Kripto para uzmanları, ABD’nin resmi rezervlerine dijital varlıkları dahil etmesinin büyük bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. Böyle bir adımın, hem piyasalarda daha fazla kurumsal yatırımcı çekebileceği hem de ABD’nin kripto para dünyasında daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayabileceği öngörülüyor.

YATIRIMCILAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Kripto para piyasalarındaki bu yükseliş, yatırımcıları heyecanlandırırken, bazı analistler ise dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle Bitcoin’in sert fiyat hareketleri sergileyebileceği ve piyasadaki volatilitenin yüksek olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Yatırımcılar, ABD yönetiminin atacağı somut adımları yakından takip ederken, piyasaların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu. Trump’ın açıklamaları, kripto dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi? Zaman gösterecek.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/