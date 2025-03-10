DEFNE SAMYELİ’NİN GÜZELLİK SIRRI ORTAYA ÇIKTI! SABAH RUTİNİNİ AÇIKLADI

52 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve formuyla gençlere taş çıkartan Defne Samyeli, sağlıklı yaşam sırlarını ve günlük rutinlerini paylaştı. Eski haber spikeri, oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında katıldığı etkinlikte yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

“HEPİMİZ ÇOK YARALIYIZ”

Kadınların toplumda karşılaştıkları zorluklara değinen Samyeli, şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların içinde bulunduğu hayat şartlarında yaşadıkları sıkıntılar ve duygu hallerini düşündüğümüzde, hepimizin çok yaralı olduğunu görüyoruz. Biz kadınlar, birbirimize sahip çıkmalıyız. Kadınlara çok şefkatsiz davranılan bu dünyada, biz birbirimize bu şefkati sunabilelim. Tüm kadınlara daha fazla sabır, güç ve neşe diliyorum.“

DEFNE SAMYELİ’NİN GÜZELLİK SIRRI: SOĞUK DUŞ VE FIRÇALAMA

Her zaman bakımlı ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Samyeli, genç kalma ve sağlıklı görünme sırlarını şöyle anlattı:

“Başkalarına, hatta kızlarıma bile sıra dışı gelebilecek ama bana çok normal gelen sabah rutinlerim var. Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra mutlaka soğuk duş alırım.“

Kuru fırçalama yöntemi, kan dolaşımını artırdığı ve cildi canlandırdığı için güzellik uzmanları tarafından da sıkça öneriliyor.

“HAREKET İLAÇTIR”

Samyeli, güzellik sırlarının yalnızca dış görünüme bağlı olmadığını, ruh sağlığı ve zihin dengesi için de özel yöntemler uyguladığını belirtti:

“Biraz canım sıkılırsa, ya spor yaparım, ya yüzüme bakım uygularım ya da yüz kaslarımı çalıştırırım. Bu benim hobim haline geldi. Hareket ilaçtır. En önemlisi de akıl sağlığını korumak, beyni çalıştırmak.“

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DOĞAL RUTİNLER

Defne Samyeli’nin bu açıklamaları, doğal ve düzenli bakımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Samyeli’nin güzellik ve gençlik sırları arasında:

Kuru fırçalama ile kan dolaşımını artırmak

Soğuk duş ile cildi canlandırmak

ile cildi canlandırmak Düzenli spor ve yüz egzersizleri

Zihinsel ve ruhsal dengeyi korumak için hobi edinmek

DEFNE SAMYELİ’DEN KADINLARA MESAJ

Ünlü isim, son olarak tüm kadınlara seslenerek, “Kendinize değer verin, birbirinize destek olun ve güçlü kalın” mesajını verdi.

Kaynak: www.ensonhaber.com