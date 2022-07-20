2022 FED faiz kararı toplantısında son durum

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FED BAŞKANI POWELL: ENFLASYON YUKARI YÖNLÜ DAHA DA ŞAŞIRTABİLİR

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları şöyle:

Fed enflasyonu geri getirmeye güçlü şekilde bağlı. Fed faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyor. Gelecekteki faiz artırımlarının hızı gelecek verilere ve ekonomik görünümün gelişimine bağlı olmaya devam edecek. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vereceğiz. Eğer ABD, tüm Amerikalıların faydalanacağı güçlü bir işgücü piyasası dönemin devam ettirecek ise enflasyonun aşağı getirilmesi zaruri. Mayıs ayı için var olan verilen çekirdek enflasyonun Nisan ayındaki yüzde 4,9 seviyesine olacağını veya hafif şekilde gerileyeceğine işaret ediyorlar. Fed’in odak noktası enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerini iyi bir şekilde çıpalamak. Son veriler reel GSYH’nın cari çeyrekte toparlandığına, tüketici harcamalarının güçlü olmaya devam ettiğine işaret ediyorlar. Finansal şartların sıkılaştırılması büyümeyi yavaşlatmaya devam edecek. Fed, düşünceleri konusunda piyasa ile mümkün olduğu kadar açık şekilde iletişime devam edecek. Enflasyon yukarı yönlü olarak şaşırttı ve daha da şaşırtabilir, ancak Fed gelen verilere ve görünümün gelişimine göre buna yanıt vermeye devam edecek. Ekonomi daha sıkı para politikasının üstesinde gelmek için çok güçlü ve iyi konumlanmış durumda. Fed’in faiz artırması, gaz veya gıda fiyatlarını aşağı çekmeyecek. Yüksek faizler, varlık fiyatlarını hafifletecek. İlave faiz artışı dizisi fiyatlandı, bu uygun. En son enflasyon göstergeleri, bizim faiz artış hızımızı ivmelendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Enflasyon sorunun tam ölçeğini anladık. Fiyat istikrarını onarmalıyız. Güçlü şekilde enflasyonu düşürmeye bağlıyız. Politikayı gerçek zamanlı belirlemek için asla kuralları büyük ölçüde kullanmadık. Piyasalar sıkılaşmanın birçoğunu fiyatladı, bu ekonomiyi etkiliyor. Fiyat enflasyonu bir makro ekonomik sorun. Araçlarımız enerji ve gıda enflasyonuna etki edemez. Enflasyonun mücadele edebileceğimiz kısımlarına odaklandık. Talebi düşürebiliriz. Enflasyon çok fazla küresel bir sorun. ABD enflasyonu daha çok talep artışından kaynaklanıyor. Çin’de kapanmaların tam etkisi görülmüyor.

Talep büyümesini düşürmeye çalışıyoruz. Tarım sanayisinin durumu son derece zorlu. Fiyat istikrarını geri dönmemiz gerekiyor, bu herkese yardım edecek. Bizim politika faizimiz hala görece düşük seviyede. Uzun vadeli nötr seviyemiz %2,5 civarında. Faiz artışlarımızın bi resesyona neden olabileceği bir olasılık. Gelecek bir tarihte mortgage tabanlı menkul kıymetler satmamız gerekebilir. İş gücü piyasası sürdürülemez bir şekilde sıcak. Enflasyonda hedeften uzağız.

Resesyonu provoke etmenin gerekli olduğunu düşünmüyoruz ama fiyat istikrarını başarmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ücretleri düşürmek istemiyoruz, daha sürdürülebilir artış hızı istiyoruz. Ücret artışlarının düzleştiğine dair bazı kanıtlar görüyoruz.