Trump: İsrail-İran Savaşı Bitti, Tarihi Zafer Kazandık!

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi’nde yaptığı açıklamalarla dünya gündemini sarstı. İsrail ve İran arasında varılan ateşkesi “tarihi bir zafer” olarak nitelendiren Trump, ABD’nin bu süreçte oynadığı role dikkat çekti.

Trump, “Savaşı bitirdik. ABD caydırıcılığını gösterdi. Harika bir ordumuz var” diyerek İsrail-İran çatışmasını sona erdirdiklerini ve yeni bir savaş beklemediğini ifade etti. Özellikle İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara vurgu yapan Trump, bu operasyonların savaşın sonunu getirdiğini söyledi.

ABD’nin Rolü ve İran’a Mesaj: “Fordo Yok Edildi”

Trump, İran’ın nükleer tesislerinin ABD tarafından hedef alındığını ve özellikle Fordo tesisinin tamamen yok edildiğini belirtti. Bu saldırının ardından İran’ın nükleer silah üretme yetisinin kalmadığını savundu. Trump, “İran artık nükleer silah sahibi olamayacak. Tüm tesislerini vurduk” dedi.

“İran, Saldırıdan Önce Haber Verdi”

Şaşırtıcı bir açıklama yapan Trump, İran’ın Katar’daki Amerikan üslerine saldırmadan önce haber verdiğini, ABD’nin de bu saldırıya “tamam” dediğini dile getirdi. Bu saldırının ardından gelen karşılıkla İran’a ağır hasar verildiğini söyledi.

Haftaya İran ile Yeni Bir Görüşme Planı

Trump, İran ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağını ve muhtemel bir anlaşma imzalanabileceğini açıkladı. “Anlaşma gerekli mi bilmiyorum ama önemli olan nükleer tehdidi ortadan kaldırmış olmamız” sözleriyle ABD’nin önceliğini vurguladı.

Zelensky ile Görüşme ve Ukrayna-Rusya Savaşı Yorumu

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini ve savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirmek, İran-İsrail çatışmasından daha zor” diyen Trump, barış için Putin ile de görüşeceğini belirtti.

NATO Katkısı: “Yapamazsın Dediler, Yaptım”

Trump, NATO ülkelerinin artık daha fazla harcama yapacağını ve GSYH’nin %5’ini savunmaya ayırma konusunda anlaştıklarını açıkladı. ABD’nin artık NATO’nun mali yükünü tek başına taşımayacağını söyleyen Trump, “Avrupa kendi güvenliğini üstlenmeli” dedi.

İspanya’ya Mesaj: “İki Kat Vergi Koyacağım”

NATO harcamalarına katkı sağlamayı reddeden İspanya’ya tepki gösteren Trump, bu ülkeye ticari yaptırım uygulayacağını belirtti. “İspanya’yı seviyorum ama bu tavır kabul edilemez. İki kat vergi koyacağım” açıklaması dikkat çekti.

Son Söz: “Bana Saygı Duyuyorlar”

Zirvede büyük ilgi gördüğünü belirten Trump, “Tüm liderler artık ülkelerini korumaya daha istekli. ABD ile anlaşmak istiyorlar. Bana çok saygı gösteriyorlar” diyerek konuşmasını tamamladı.

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