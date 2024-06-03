17 gün sonra ikinci acı haber… Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti

“1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970’te Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ’yi kurdu.