Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan başlattığı soruşturma kapsamında bina sahibi Hacı Murat Gençtürk gözaltına alındı.
Küçükçekmece’de 8 kişinin yaralanması ve 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan binanın çökmesi olayının ardından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan başlattığı soruşturma kapsamında bina sahibi Hacı Murat Gençtürk gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “02 Haziran 2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.