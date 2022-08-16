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Sosyal medya paylaşımı ile deşifre oldu… Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurdu

Sosyal medya paylaşımı ile deşifre oldu… Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurdu
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16 Ağustos 2022 - 9:52

Ukrayna’daki savaş son sürat devam ederken Ukrayna’dan dünya gündemine birinci sıradan giriş yapan bir haber geldi. Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurdu. Söz konusu karargahın yerinin ise sosyal medya paylaşımı ile deşifre olduğu ortaya çıktı. İşte Ukrayna savaşından son gelişmeler…

Dünya’nın gözü kulağı 24 Şubat’tan beri Ukrayna’dan gelen haberlerde.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev’i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve ‘Donbass’taki son kale’ olarak da anılan Lysychansk’ın kontörlünü sağlamıştı.

Savaş Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken, Ukrayna’dan gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

Ukrayna ordusunun, ülkenin doğusunda Rusya’nın kontrolündeki Luhansk’taki Popasna kasabasında, Rus özel savaş kuruluşu Wagner’in karargahını vurduğu bildiriliyor.

Saldırıyı, Luhansk Valisi Serhiy Hayday ve çok sayıda Rusya yanlısı savaş muhabiri duyurdu.

Hayday, Telegram üzerinden, Ukrayna güçlerinin, Pazar günü, “yeri Rus bir gazeteci sayesinde tespit edilen bir düşman üssünü”, Popasna’daki Wagner karargahını vurduğunu yazdı.

 

Sosyal medya paylaşımı ile deşifre oldu... Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurdu

Ukrayna ordusuna ait bir tank Donetsk’te ön cepheye doğru hareket ediyor… (Fotoğraf: AFP)

 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DEŞİFRE ETTİ

Ukrayna’da günlük yayımlanan Ukrayna Pravda gazetesi, Rus gazeteci Sergey Sreda’nın, 8 Ağustos’ta Telegram’da paylaştığı bir mesajla Wagner üssünün yerini belirlediğini bildirdi.

Rus gazeteci üsse yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaşmıştı ve bunlardan birindeki bir işaretten, buranın Popasna’daki Mironovskaya 12 numara olduğu anlaşılıyordu. Gazeteci paylaşımını daha sonra kaldırdıysa da ekran görüntüsü internette yayılmıştı.

Kotenok adıyla çalışan bir başka Rusya yanlısı savaş muhabiri Telegram’da “Popasna’daki Wagner üslerinden biri vuruldu. Donbas’daki kaynaklarımız bunu doğruluyor. Muhtemelen ‘Himars’. Ukrayna kaynakları Prigojin’in öldüğünü bildiriyor, biz bunu doğrulamıyoruz” yazdı.

Gazetecinin sözünü ettiği Himars, gelişkin bir ABD yapımı füze-atar top sistemi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

Ukrayna merkezli iddialar saldırıda 100’e yakın askerin öldüğü yönünde. Ancak bu iddialar henüz resmi makamlarca kabul edilmiş değil.

Topçu ateşi sonucunda kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı henüz bilinmiyor. Saldırının yol açtığı yıkımı gösterdiği söylenen görüntüler ise Telegram mesaj uygulaması üzerinden paylaşıldı.

Rus paralı asker şirketi Wagner daha önce savaş suçları işlemekle suçlanmıştı. Gruba bağlı paralı askerler 2014 yılında Kırım ve Ukrayna’nın Donbas bölgesinde konuşlandırılmıştı.

 

Sosyal medya paylaşımı ile deşifre oldu... Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurdu

Ukraynalı bir asker Donetsk’teki cephe hattında havan topu mermisini hazır hale getiriyor… (Fotoğraf: AFP)

 

Wagner birlikleri ayrıca Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne de gönderilmişti.

Rusya, paralı savaş örgütünün varlığını hiçbir zaman kabul etmedi ama Batı ülkelerinin istihbarat servisleri grubun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ofisine ve Rus ordusuna Yemek hizmeti veren bir şirketin de sahibi olduğu için “Putin’in Aşçısı” lakabıyla bilinen Yevgeni Prigojin tarafından finanse edildiğini düşünüyor.

Wagner bir özel askeri şirket olarak tanınıyor ama Batılı uzmanlar bu şirkete bağlı güçlerin Moskova’nın çıkarları doğrultusunda devlet destekli milisler olarak kullanıldığını söylüyor.

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