Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

14 ilde ‘sosyal medya’ operasyonu! Aralarında Batuhan Çolak da var!

14 ilde ‘sosyal medya’ operasyonu! Aralarında Batuhan Çolak da var!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
20 Eylül 2023 - 15:35

Sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından 14 ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Çok sayıda haber sayfasının ve editörünün gözaltına alındığı öğrenilirken, Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın da gözaltında olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

“HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA” SUÇLAMASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

14 İLDE 27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BATUHAN ÇOLAK DA GÖZALTINDA

Öte yandan operasyon kapsamında çok sayıda haber sayfasının sahibi ve editörü gözaltına alındığı öğrenildi. Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Aykırı’dan yapılan açıklamada “Sabah saatlerinde gözaltına alınan Genel yayın yönetmenimiz Batuhan Çolak, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Emniyete götürülüyor. Gözaltına alınma sebebi ile ilgili avukatları henüz bir açıklama yapmadı.” ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA
Operasyonla ilgili detayları açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın desteği ile 14 İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan operasyonlar neticesinde;

İnternette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle; halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, vatandaşlarımıza yanıltıcı bilgileri alenen yayarak paylaşımlar yaptığı tespit edilen, sosyal medya hesap yöneticileri hakkında 14 ilimizde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında suç duyurusu! Bakan Yerlikaya duyurdu…Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında suç duyurusu! Bakan Yerlikaya duyurdu…
İstanbul’da kimyasal madde paniği!İstanbul’da kimyasal madde paniği!
İngiltere vize ücretlerine zam!İngiltere vize ücretlerine zam!
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ağır eleştiri! “Artık görüyoruz kimmiş ‘gizli AKP’li”Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ağır eleştiri! “Artık görüyoruz kimmiş ‘gizli AKP’li”
Bu çiçeği koparmanın bedeli 244 bin TLBu çiçeği koparmanın bedeli 244 bin TL
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merak Akşener açıkladı: İYİ Parti’nin İzmir adayı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
14 ilde ‘sosyal medya’ operasyonu! Aralarında Batuhan Çolak da var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kameraya çarpan Melissa Vargas herkesin yüreğini ağzına getirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında suç duyurusu! Bakan Yerlikaya duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da kimyasal madde paniği!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsveç yargısından PKK kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oppenheimer tüm zamanların rekorunu kırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel’e yönetmeninden övgü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Stefan Kuntz tesislerden ayrıldı! Vedalaşıp gitti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elif Karlı 8 ay önce kaybettiği eşi Cengiz Karlı’ya özlemini haykırdı
SON DAKİKA HABERLERİ
Firari suç örgütü lideri yakalandıEylül 20, 2023-1:04 pm
Sigara ve alkol satışı yasağında kapsam genişletildi!Eylül 20, 2023-9:38 am
ABD’de kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulunduEylül 19, 2023-10:01 am
8 yıldır aranan suç örgütü lideri yakalandıEylül 19, 2023-9:58 am
Trafik sigortası için yeni karar…Eylül 19, 2023-9:56 am
Organize suç örgütüne şafak operasyonu! Gözaltılar varEylül 19, 2023-9:27 am
Erdoğan’dan 820 kişiye yeni kimlik! New York’ta teslim etti…Eylül 18, 2023-9:29 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !