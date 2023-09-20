14 ilde ‘sosyal medya’ operasyonu! Aralarında Batuhan Çolak da var!

Sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından 14 ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Çok sayıda haber sayfasının ve editörünün gözaltına alındığı öğrenilirken, Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın da gözaltında olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

“HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA” SUÇLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

14 İLDE 27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BATUHAN ÇOLAK DA GÖZALTINDA

Öte yandan operasyon kapsamında çok sayıda haber sayfasının sahibi ve editörü gözaltına alındığı öğrenildi. Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Aykırı’dan yapılan açıklamada “Sabah saatlerinde gözaltına alınan Genel yayın yönetmenimiz Batuhan Çolak, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Emniyete götürülüyor. Gözaltına alınma sebebi ile ilgili avukatları henüz bir açıklama yapmadı.” ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili detayları açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın desteği ile 14 İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan operasyonlar neticesinde;

İnternette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle; halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, vatandaşlarımıza yanıltıcı bilgileri alenen yayarak paylaşımlar yaptığı tespit edilen, sosyal medya hesap yöneticileri hakkında 14 ilimizde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.”