Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında suç duyurusu! Bakan Yerlikaya duyurdu…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Atatürk’e hakaretlerde bulunan Kuveytli yazar Abdulaziz Ramih hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Atatürk’e hakaretlerde bulunan Kuveytli yazar Abdulaziz Ramih hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle;
Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S’ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir.
Konu hassasiyetle takip edilmektedir.