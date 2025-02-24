İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI 2020’DE CİMER’E SORULMUŞ! İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN KARARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına yönelik sahtecilik iddiaları, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvuruyla gündeme gelmişti. İstanbul Üniversitesi’nin bu başvuruya verdiği yanıt, tartışmalara nokta koymuştu. Ancak 2025 yılında başlatılan yeni soruşturma, geçmişte yapılan incelemeleri tekrar gündeme taşıdı.
5 YIL ÖNCE CİMER’E ŞİKAYET EDİLMİŞEkrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı diplomanın geçerliliğiyle ilgili tartışmalar devam ederken, 2020 yılında yapılan CİMER başvurusunun detayları ortaya çıktı. Odatv’den Uğur Can Biçer’in haberine göre, 15 Şubat 2020’de CİMER’e yapılan başvuruda, İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı hatırlatılarak, bu geçişin hukuka uygun olup olmadığı sorulmuştu.Başvuruda ayrıca, eğer geçiş usulsüz bulunursa, “kamu vicdanı açısından menfaatin” geri alınması gerektiği de belirtilmişti.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: “GEÇİŞ YÖNETMELİĞE UYGUN”Bu başvurunun ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İşletme Fakültesi Dekanlığı’ndan konuyla ilgili bir değerlendirme talep etti. 24 Mart 2020’de gelen yanıtta, Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilen yurt dışı yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.Üniversite yetkilileri, geçiş sürecinin şartlara uygun olarak gerçekleştiğini ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirterek iddialara son noktayı koymuştu.
İMAMOĞLU İFADEYE ÇAĞRILDITartışmalı iddialar, 2025 yılında yeniden gündeme taşınırken, Ekrem İmamoğlu’nun bu konuyla ilgili olarak 26 Şubat’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermesi bekleniyor. Ancak, İstanbul Üniversitesi’nin 2020 yılında verdiği resmi yanıt, konunun daha önce araştırıldığını ve usulsüzlük tespit edilmediğini gözler önüne seriyor.Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişmelerin, yeni açılan soruşturmayı nasıl etkileyeceği ise merak konusu.Kaynak:https://www.medyaradar.net/
İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI 2020’DE CİMER’E SORULMUŞ! İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN KARARI ORTAYA ÇIKTI