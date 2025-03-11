ERDOĞAN VE İMAMOĞLU’NUN OYLARINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM! PARTİLERİN DURUMU AÇIKLANDI

Türkiye’de siyaset arenasında hareketlilik devam ederken, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafından yapılan son anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarındaki değişim dikkat çekti.

ERDOĞAN VE İMAMOĞLU’NUN OYLARI

20 Şubat 2025 tarihinde tamamlanan anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldığında ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı:

İlk sırada yer alan isim %54,1 oy oranıyla Ekrem İmamoğlu oldu.

oy oranıyla oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise %38,6 oy aldı.

Bu sonuçlar, iki lider arasındaki oy farkının önemli ölçüde açıldığını gösterdi.

ERKEN SEÇİM TALEBİ YÜKSEK

Ankette yöneltilen “Sizce erken seçime gidilmeli mi?” sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti:

%59 erken seçim yapılması gerektiğini düşünüyor.

erken seçim yapılması gerektiğini düşünüyor. %34 erken seçime karşı çıkıyor.

erken seçime karşı çıkıyor. %7 kararsız olduğunu belirtti.

Parti seçmenleri arasında erken seçim isteyenlerin oranları ise şöyle:

CHP’liler: %87

%87 DEM Partililer: %78

%78 Zafer Partililer: %65

%65 MHP’liler: %28

%28 AK Partililer: %21

Ayrıca, olası bir erken seçimde:

%65,4 Erdoğan’ın kaybetmesini,

Erdoğan’ın kaybetmesini, %34,6 ise kazanmasını istiyor.

Katılımcıların %51,2’si Erdoğan’ın kaybedeceğini, %48,8’i ise kazanacağını düşünüyor.

CHP’NİN ÖN SEÇİM KARARINA DESTEK

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı da ankette soruldu.

%59 desteklerken,

desteklerken, %41 bu karara soğuk bakıyor.

Ön seçime destek oranları:

CHP’liler: %90

%90 DEM’liler: %80

%80 Zafer Partililer: %60

%60 İYİ Partililer: %52

PARTİLERİN SON DURUMU: BU PAZAR SEÇİM OLSA

Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:

CHP: %28,6

%28,6 AK Parti: %22,4

%22,4 MHP: %6

%6 DEM Parti: %6

%6 Zafer Partisi: %3,8

%3,8 İYİ Parti: %3,1

%3,1 Yeniden Refah Partisi (YRP): %2,4

SİYASETTE DENGELER DEĞİŞİYOR

CHP’nin yükselişi ve İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı için güçlü bir aday olarak öne çıkması dikkat çekerken, AK Parti ve Erdoğan’ın oy oranlarındaki gerileme de kamuoyunun gündeminde. Özellikle erken seçim taleplerinin toplumda yüksek olması, siyasetin önümüzdeki dönemde hareketli geçeceğini gösteriyor.

Öte yandan, İmamoğlu’nun güçlü desteği ve partilerin oy dağılımı, muhalefetin olası seçim stratejileri açısından önemli veriler sunuyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/