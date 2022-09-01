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Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı

Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı
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04 Kasım 2022 - 16:57

Beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve 2 Kasım’da hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın (65), memleketi Adana’da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende veda konuşmasını Türkçe yapan ve gözyaşı döken oyuncunun Japon eşi Miho Shimotashiro, “2-3 sene sonra buraya taşınıp yaşamayı düşünüyorduk. Ben her şeyimi kaybettim” dedi.

Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı

Uzun yıllar memleketi Adana’da gazeteci ve tiyatrocu olarak çalışan ardından oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren, geçirdiği beyin kanamasıyla kaldırıldığı hastanede 2 Kasım’da hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için memleketi Adana’da tören düzenlendi.

Bir dönem basın sorumlusu olarak çalıştığı Seyhan Belediyesi’ndeki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan törene; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Akın’ın tiyatrocu arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Sahneye getirilen Akın’ın tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı ardından emektar oyuncunun hayatını anlatan kısa video gösterimi yapıldı.

 

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MENDERES SAMANCILAR’IN GÖZYAŞLARI!

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Akın’la olan anılarını anlattı. Oyuncu Menderes Samancılar ise kürsüye çıktığında gözyaşı dökerek, konuşamayacağını söyledi.

Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı

“HER ŞEYİMİ KAYBETTİM”

Rıza Akın’ın 2019’da Adana’da portakal bahçesinde evlendiği Japon eşi Miho Shimotashiro, veda konuşmasında, “Rıza, Adana’da doğdu. Adana’yı çok seviyordu. 2-3 sene sonra buraya taşınıp, yaşamayı düşünüyorduk ama artık Adana’da toprak olacak. O benim için bir baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile yani her şeydi. Ben her şeyimi kaybettim” ifadelerini kullandı.

Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı

Rıza Akın’ın cenazesi törenin ardından Yüreğir ilçesindeki asri mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı

“CAHİL CAHİL KONUŞMA DOKTOR, İNSANIN BABASI ÖLÜR MÜ?”

‘Kardeş Payı’ adlı dizide Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile rol alan Rıza Akın, ‘Tahsin’ karakterine hayat vermişti. Karakterin hayatını kaybetmesi üzerine Murat Cemcir’in, “Cahil cahil konuşma doktor, insanın babası ölür mü?” şeklindeki repliği sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı
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