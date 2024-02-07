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11 yaşındaki öğrencisini istismar etti! Zorla göğüslerine dokundurdu

11 yaşındaki öğrencisini istismar etti! Zorla göğüslerine dokundurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Şubat 2024 - 16:21

Rusya’nın Toksovo şehrinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki öğretmen Anna Plaksyuk, 11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek istismar etti. Sapık öğretmenin 20 yıla kadar hapsi istendi.

Rusya’nın Leningrad bölgesinde bir okulda öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Anna Plaksyuk, 11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kapatıp cinsel tacizde bulundu.

Öğrencisini öğle teneffüslerinde sınıfa kilitleyerek “zorla göğüslerine dokundurmak ve çocuğun özel bölgelerine dokunmak” gibi istismar suçlarından dolayı tutuklanan öğretmenin 20 yıla kadar hapsi istendi. Okul dışında da öğretmenin öğrencisine gönderdiği cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflar çocuğun annesi tarafından fark edildikten sonra, öğrencinin annesi durumu polise ve okul yönetimine bildirdi.

“SERT AMA ADİL BİR CEZA ALACAK”

Çocuğun avukatı İlya Rusyaev şöyle konuştu:

“Ülkemizde çocuklara karşı işlenen suçlar çok ağır bir şekilde cezalandırılıyor, bu nedenle çok sert ama adil bir ceza alacak. Bu yaştaki bir çocuk henüz tam olgunlaşmamış, aynı zamanda yaptıklarının tam olarak farkında da değil. Bu tür eylemler çocuklarda psikolojik travmaya neden oluyor. Kanun bu amaçla bir rıza yaşı belirliyor, ülkemizde bu yaş 16 olarak belirlendi.”

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