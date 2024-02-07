Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklama: ‘Siyaseti bırakmadım’

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?’ sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ‘Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum.’ dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanlığı koltuğunu Özgür Özel’e devreden Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı devretmesine rağmen siyaset sahnesinden çekilmiyor. Ankara ve İstanbul’da ofis açan Kılıçdaroğlu, bu ofislerde görüşmelerine devam ediyor.
KURULTAY HAZIRLIĞI MI YAPIYOR?
Çeşitli gazetelere yazılar yazan ve röportajlar da veren Kılıçdaroğlu, yaşanan gelişmelere yönelik sosyal medya hesabından sık sık açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışları ise kulislerde “Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay çalışması” yapıyor yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Söz konusu “kurultay” iddialarını dile getiren Gazeteci Şaban Sevinç ise, Kılıçdaroğlu’nun “1 Nisan Kurultay Operasyonu” olarak adlandırılan hareketle “olağanüstü kurultay” çalışmalarının olduğunu ileri sürmüştü.
‘SİYASETİ BIRAKMADIM’
Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP genel başkanlığı yarışına gireceği iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, önemli bir gelişme yaşandı. Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye konuşan Kılıçdaroğlu, “Çarşıya, pazara, sinemaya, tiyatroya gitmiyor musunuz? Torunlarla vakit geçirmiyor musunuz? Ofiste neler yapıyorsunuz? Hem siz CHP genel başkanlığını bırakmadınız mı? CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?” soruna şu yanıtı verdi;
“Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var. 15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu bir akademisyen grubuyla Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Gazetelere makaleler yazıyorum, analizler yapıyorum. Çocuklarla, torunlarla zaten hep beraberiz. Selvi Hanım’la da tiyatroya gittik bir-iki kez.”
Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj yapan Hilal Köylü, Kılıçdaroğlu’nun kurultayın hemen ardından ofiste çalışmalarına başladığını açıkladı. Köylü ayrıca Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarının 3 aydır devam ettiğini ve öğlene kadar evde, öğleden sonra da ofiste görüşmeler yaptığını ifade etti.