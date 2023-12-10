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’10 yüz bin milyon baloncuk yuttum’ sözleriyle tanınmıştı! ‘Gazozcu kız’ yıllar sonra ortaya çıktı

’10 yüz bin milyon baloncuk yuttum’ sözleriyle tanınmıştı! ‘Gazozcu kız’ yıllar sonra ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Aralık 2023 - 14:40

Güneş gözlükleri, pembe mayosu, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile birlikteyken, “10 yüz bin milyon baloncuk yuttum” repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözleriyle tanınmıştı! 'Gazozcu kız' yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 1

Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti. Çocuk yıldızın şöhreti kısa sürmüş ve adeta sırra kadem basmıştı…

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'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözleriyle tanınmıştı! 'Gazozcu kız' yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 2

Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren “10 yüz bin milyon baloncuk yuttum” repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

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'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözleriyle tanınmıştı! 'Gazozcu kız' yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 3

Çok küçük yaşta şöhret basamaklarını üçer, beşer tırmandılar ama şimdi tanınmaz haldeler… Bir dönemin çocuk yıldızlarını yıllar öyle bir değiştirdi ki… Ekranlara sevimliliği ile damga vuran çocuk yıldızlardan biri de ’10 yüz bin milyon baloncuk yuttum” Seda Renda idi.

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'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözleriyle tanınmıştı! 'Gazozcu kız' yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 4

Evlenip, anne olan ve bambaşka bir iş yapan Seda Renda Akalan’ı şimdi tanımak çok zor. İşte “10 yüz bin milyon baloncuk yuttum” Seda Renda’nın son hali şaşırttı.

İşte o reklam:

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'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözleriyle tanınmıştı! 'Gazozcu kız' yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 5

Los Angeles’ta sinema-televizyon okuyan Seda Renda 19 yaşına geldiğinde sevilen reklamda bir kez daha karşımıza çıksa da hiçbir zaman eski popülerliğini yakalayamadı.

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'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözleriyle tanınmıştı! 'Gazozcu kız' yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 6

14 yıl sonra yeniden aynı reklamla ekranlarda boy gösteren Seda Renda o dönem şunları söylemişti: ”Amacım iyi bir oyuncu olmak. Ekranlardan epey uzak kaldım, ama yabancılaşmadım. İlk reklam filmimden sonra oyuncu olmaya karar vermiştim zaten. O zamanki halime bakıyorum, nasıl becermişim, çok da şekermişim diyorum. Ben kamera önü için doğmuşum. Son çekim için sadece bir günlüğüne Amerika’dan geldim. Bunu bana başka hiçbir kuvvet yaptıramazdı.”

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'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözleriyle tanınmıştı! 'Gazozcu kız' yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 7

Ama hiç de hayal ettiği gibi ünlü bir oyuncu olmadı. Herkes onu 5 yaşındaki hali ile hatırlamaya devam ediyor.

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'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözleriyle tanınmıştı! 'Gazozcu kız' yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 8

’10 Yüz Bin Milyon Baloncuk’un üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O küçük kız büyüdü, evlendi ve anne oldu.

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'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözleriyle tanınmıştı! 'Gazozcu kız' yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 9

Üst düzey yönetici olan Yalın Akalan ile hayatını birleştiren Seda Renda şimdilerde Turizm sektöründe.

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'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözleriyle tanınmıştı! 'Gazozcu kız' yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 10

Seda Renda da eşi gibi 5 yıldızlı bir otelde üst düzey yöneticilik yapıyor. Vaktinin çoğunu ise çocuğuyla geçiriyor.

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