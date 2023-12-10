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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!

Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Aralık 2023 - 14:18

Aşk-ı Memnu efsanesinin unutulmaz çifti Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, dizinin finalinden 13 sene sonra tekrardan partner oldu. “İstanbul İçin Son Çağrı” filminde Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Saat, filmdeki sevişme sahnesi ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 1

Yıllardır en sevilen kadın oyuncular arasında yer alan Beren Saat, şimdilerde Netflix’te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündemden düşmüyor.

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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 2

Çiftin filmdeki sevişme sahneleri sosyal medyada gündem olurken, Beren Saat konu hakkında ilk kez “Mirgün Cabas’la Orada Rahat mısın?” programında konuştu.

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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 3

“ÇOK PROVALI OLDUĞUMUZ BİR SAHNEYDİ”

Mirgün Cabas, Beren Saat’e sevişme sahnesini nasıl tek seferde çektiklerini ve o sahnenin nasıl bir enerjisi olduğunu sordu.

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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 4

Beren Saat ise şu cevabı verdi:

“Aşk-ı Memnu’da biz çok fazla yakınlaşma sahnesi çektik. Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında. Yine bir mizansen düşünüyoruz ama yapamadığımız ne olabilir diye düşünüyoruz sadece.

 

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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 5

O yüzden o bizim için dans ettiğimiz sahneye hazırlanmaktan farklı bir şey değil. O yüzden de belki yönetmenimiz Gönenç için ‘acaba nasıl olacak o gün?’ falan diye tedirgin olduğu bir şey ama bizim zaten çok provalı olduğumuz, birbirimizde de hiç bir rahatsızlığımızın olmadığı bir sahneydi.

 

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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 6

Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiç birbirimizi rahatsız etmedik. O yüzden de o bizim için o gün hemen çekilebilecek bir sahneydi”

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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 7
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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 8
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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 9
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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 10
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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 11
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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 12
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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 13
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Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! - Sayfa 14

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