Sevişme sahnelerine nasıl hazırlanıyor? Beren Saat’ten bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!

Aşk-ı Memnu efsanesinin unutulmaz çifti Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, dizinin finalinden 13 sene sonra tekrardan partner oldu. “İstanbul İçin Son Çağrı” filminde Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Saat, filmdeki sevişme sahnesi ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Yıllardır en sevilen kadın oyuncular arasında yer alan Beren Saat, şimdilerde Netflix’te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündemden düşmüyor.

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Çiftin filmdeki sevişme sahneleri sosyal medyada gündem olurken, Beren Saat konu hakkında ilk kez “Mirgün Cabas’la Orada Rahat mısın?” programında konuştu.

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“ÇOK PROVALI OLDUĞUMUZ BİR SAHNEYDİ” Mirgün Cabas, Beren Saat’e sevişme sahnesini nasıl tek seferde çektiklerini ve o sahnenin nasıl bir enerjisi olduğunu sordu.

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Beren Saat ise şu cevabı verdi: “Aşk-ı Memnu’da biz çok fazla yakınlaşma sahnesi çektik. Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında. Yine bir mizansen düşünüyoruz ama yapamadığımız ne olabilir diye düşünüyoruz sadece.

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O yüzden o bizim için dans ettiğimiz sahneye hazırlanmaktan farklı bir şey değil. O yüzden de belki yönetmenimiz Gönenç için ‘acaba nasıl olacak o gün?’ falan diye tedirgin olduğu bir şey ama bizim zaten çok provalı olduğumuz, birbirimizde de hiç bir rahatsızlığımızın olmadığı bir sahneydi.

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Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiç birbirimizi rahatsız etmedik. O yüzden de o bizim için o gün hemen çekilebilecek bir sahneydi”

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