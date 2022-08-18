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1 milyon üye kaybeden Netflix hakkında flaş iddia

1 milyon üye kaybeden Netflix hakkında flaş iddia
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18 Ağustos 2022 - 15:08
Netflix, 2022 yılında yaklaşık 1 milyon üye kaybetmesinin ardından yeni ‘ucuz’ bir paket üzerinde çalışmaya başladı.

 Netflix’in reklamlı destekli yeni ‘uygun fiyatlı’ paketinde içerik indirme seçeneği olmayacağı iddia edildi.

Netflix, temmuz ayında açıkladığı raporda, bu yıl şu ana kadar 970 bin üye kaybettiğini açıklamıştı. Netflix’in Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ülke pazarından çıkması ve artan resesyon endişeleri nedeniyle şirket, işten çıkarmalara başlamıştı.

Yeni gelir modelleri yaratmak için çabalayan şirketin, kısa bir zaman içerisinde reklam izlemeyi de içeren ‘ucuz’ bir paketi duyurması bekleniyor.

Netflix’in yeni reklamlı üyelik paketinde indirme seçeneği bulunmayacak. İndirme seçeneği mevcut Netflix paketlerinin hepsinde yer alıyorken, internete bağlı olunmayan zamanlarda da içeriklerin izlenmesini sağlıyordu. Ayrıca, yeni pakette, ‘streaming’ platformlarında sıklıkla kullanılan ‘reklamları geç’ özelliğinin de bulunmayacağı öne sürüldü.

Yıllarca ‘streaming’ piyasasını domine eden Netflix’in hakimiyeti, son yıllarda artan rekabet nedeniyle gerilemişti. Amazon, Walt Disney ve HBO gibi birçok şirket de ‘streaming’ pazarına girmişti.

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